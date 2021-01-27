Тістечко картопля з печивом: простий рецепт смачного десерту
Надзвичайно смачне тістечко "Картопля" ви точно полюбили ще у дитинстві. Гайда готувати смачні ласощі без випічки разом з нами!
Джерело: Smachno News
Тістечко "Картопля" полюбляють як діти, так і дорослі. Десерт дуже легкий у приготуванні, тому ви можете готувати його разом із малечею.
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На приготування тістечок без випічки вам потрібно мінімум часу, а прості інгредієнти точно знайдуться у вас на кухні. Мінімум часу та солодкий десерт вже на вашому столі!
Як приготувати тістечка "Картопля" вдома без випікання
- Ретельно подрібніть печиво в крихту, можна використати як скалку, так і блендер.
- Розтопіть вершкове масло на паровій бані або в мікрохвильовці. Додайте масло разом із згущеним молоком до печива та ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції.
- Вологими руками сформуйте тістечка та надайте йому форми картоплі.
- Готове тістечко обваляйте в какао та подавайте до столу. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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