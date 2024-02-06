Запишите правильный рецепт: легендарное пирожное "Картошка" нужно готовить только так

6 февраля 2024, 13:20
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Источник:

УНИАН

"Картошка" – пирожное, которое многие знают еще с детства. К счастью, приготовить его совсем не трудно.

Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. С ним вы приготовите ту самую “Картошку”.

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Рецепт пирожного "Картошка"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов сдобных сухарей;
– 120 граммов сливочного масла;
– 125 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки какао-порошка;
– 100 граммов сахара;
– 1 столовая ложка коньяка;
– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Сдобные сухари перебейте в мясорубке или блендере.
  2. Насыпьте сахар в сотейник. Добавьте какао и молоко.
  3. Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Смесь должна быть без комочков.
  4. Добавьте в сотейник масло, перемешайте, а затем залейте полученной массой сухари. Еще раз перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут, пока сухари не пропитаются.
  5. После охлаждения и пропитки сформируйте пирожные круглой или овальной формы.
  6. Насыпьте в миску еще одну столовую ложку какао-порошка и сахарной пудры. Обваляйте пирожные в этой смеси и подавайте к столу.

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Автор: Ольга Котів