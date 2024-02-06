Запишите правильный рецепт: легендарное пирожное "Картошка" нужно готовить только так
6 февраля 2024, 13:20Читати новину українською
Источник:УНИАН
"Картошка" – пирожное, которое многие знают еще с детства. К счастью, приготовить его совсем не трудно.
Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. С ним вы приготовите ту самую “Картошку”.
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Рецепт пирожного "Картошка"
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 200 граммов сдобных сухарей;
– 120 граммов сливочного масла;
– 125 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки какао-порошка;
– 100 граммов сахара;
– 1 столовая ложка коньяка;
– 1 столовая ложка сахарной пудры.
Приготовление:
- Сдобные сухари перебейте в мясорубке или блендере.
- Насыпьте сахар в сотейник. Добавьте какао и молоко.
- Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Смесь должна быть без комочков.
- Добавьте в сотейник масло, перемешайте, а затем залейте полученной массой сухари. Еще раз перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут, пока сухари не пропитаются.
- После охлаждения и пропитки сформируйте пирожные круглой или овальной формы.
- Насыпьте в миску еще одну столовую ложку какао-порошка и сахарной пудры. Обваляйте пирожные в этой смеси и подавайте к столу.