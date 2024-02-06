Скористайтеся цим перевіреним рецептом. З ним ви приготуєте ту саму "Картоплю".
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Рецепт тістечка "Картопля"
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Здобні сухарі перебийте в м'ясорубці або блендері.
- Насипте цукор в сотейник. Додайте какао та молоко.
- Поставте на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Суміш повинна бути без грудочок.
- Додайте в сотейник масло, перемішайте, а потім залийте отриманою масою сухарі. Ще раз перемішайте та залиште на 20 – 30 хвилин, поки сухарі не просочаться.
- Після охолодження і просочення сформуйте тістечка круглої або овальної форми.
- Насипте в миску ще одну столову ложку какао-порошку і цукрової пудри. Обваляйте тістечка в цій суміші та подавайте до столу.