Перші сліди виноробства ведуть в античне Середземномор'я. Тоді воно готувалось в амфорах, а зберігали його в печерах або глибоких підвалах. Ці стародавні напої відрізнялися від сучасних вин за своїм смаком і якістю. Тепер вино готувати та зберігати значно легше, тому обовязково спробуйте свої сили у цьому напрямку.
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Рецепт домашнього вина
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Особливий напій / Фото unsplash
Приготування:
- Чистими руками або штовхачем відокремте виноград від грон і покладіть в емальовану миску. Ягоди не потрібно мити.
- Розімніть ягоди руками або товкачиком і покладіть в миску. Потім накрийте посуд декількома шарами марлі і залиште на 5 днів на сонячному місці.
- Перемішуйте суміш двічі на день ложкою.
- Потім виноград відкиньте на друшляк, щоб стік сік.
- Ягідний сік процідіть через марлю.
- Потім змішайте проціджений сік з цукром і розлийте по банках. Помістіть рукавичку навколо горловини кожної банки, проткніть отвір пальцем і залиште сік для бродіння на 3 тижні.
- Коли з рукавички вийде повітря, акуратно процідіть напій у пляшки.
- Закоркуйте пляшки пробками і поставте в прохолодне місце на місяць.
- За цей час тричі перелийте вино в нові пляшки, залишивши осад у попередній ємності. Після цього вино готове.