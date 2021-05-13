Ми підготували для вас рецепт смачного гарніру із зеленого горошку – ніжне домашнє пюре з м'ятою. Пюре з горошку готується за кілька хвилин, а його смак ви запам'ятаєте, ще на довго.

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Пюре з горошку та м'яти чудово доповнюватиме страву з риби чи курятини. Ніжна текстура гарніру та аромат страви з легкістю конкуруватиме з ресторанною подачею.

Рецепт гарніру із зеленого горошку

Інгредієнти:

– зелений горошок

– м'ята;

– вершки;

– вершкове масло;

– спеції.