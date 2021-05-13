Ми підготували для вас рецепт смачного гарніру із зеленого горошку – ніжне домашнє пюре з м'ятою. Пюре з горошку готується за кілька хвилин, а його смак ви запам'ятаєте, ще на довго.
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Пюре з горошку та м'яти чудово доповнюватиме страву з риби чи курятини. Ніжна текстура гарніру та аромат страви з легкістю конкуруватиме з ресторанною подачею.
Рецепт гарніру із зеленого горошку
- У сотейник викладіть трішки вершкового масла та розтопіть його на середньому вогні.
- Додайте горошок до масла та обсмажуйте його кілька хвилин.
- Влийте в сотейник з горошком вершків на ваш смак, киньте кілька листочків свіжої або мороженої м'яти та тушкуйте 3 – 5 хвилин.
- Заправте горошок сіллю, чорним меленим перцем та перемішайте.
- Готовий горошок подрібніть в пюре за допомогою блендера.
- Пюре з горошку подавайте до столу гарячим. Смачного!