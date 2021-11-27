Пюре – отличный вариант гарнира к блюдам из курятины, а если еще приготовить вкусный соус – обед получится непревзойденный.

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Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями сразу двумя рецептами самых популярных пюре: из картофеля и из картофеля и тыквы. Обязательно попробуйте эти два варианта гарниров, ведь они максимально просты, быстры и питательны.

Рецепт классического пюре из картофеля

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Тщательно почистите картофель от кожуры, разрежьте пополам и замочите в холодной воде.


Скриншот с видео

  1. Поставьте кастрюлю с картофелем на плиту. После того как вода закипит, посолите ее и варите до готовности.
  1. Снимите кастрюлю с отварным картофелем с плиты, слейте воду.


Скриншот с видео

  1. Разомните ее толкушкой.


Скриншот с видео

  1. Небольшими порциями добавляйте к пюре сливочное масло.


Скриншот с видео

  1. Смешайте молоко с молотым мускатным орехом и влейте в пюре. Перемешайте его.


Скриншот с видео

  1. Картофельное пюре готово. Приятного аппетита!

Рецепт картофельно-тыквенного пюре

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Тщательно очистите картофель и тыкву от кожуры. Нарежьте произвольными кусками и положите в кастрюлю с холодной водой.


Скриншот с видео

  1. Поставьте кастрюлю с овощами на плиту. После того как вода закипит, добавьте соль. Варите овощи до готовности.
  1. Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду.


Скриншот с видео

  1. Добавьте к овощам масло и растолките его в пюре.


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криншот с видео

  1. Картофельно-тыквенное пюре готово. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления картофельно-тыквенного пюре: