Пюре – отличный вариант гарнира к блюдам из курятины, а если еще приготовить вкусный соус – обед получится непревзойденный.
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Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями сразу двумя рецептами самых популярных пюре: из картофеля и из картофеля и тыквы. Обязательно попробуйте эти два варианта гарниров, ведь они максимально просты, быстры и питательны.
Рецепт классического пюре из картофеля
- Время: 40 минут
- Порции: 4
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Приготовление:
- Тщательно почистите картофель от кожуры, разрежьте пополам и замочите в холодной воде.
Скриншот с видео
- Поставьте кастрюлю с картофелем на плиту. После того как вода закипит, посолите ее и варите до готовности.
- Снимите кастрюлю с отварным картофелем с плиты, слейте воду.
Скриншот с видео
- Разомните ее толкушкой.
Скриншот с видео
- Небольшими порциями добавляйте к пюре сливочное масло.
Скриншот с видео
- Смешайте молоко с молотым мускатным орехом и влейте в пюре. Перемешайте его.
Скриншот с видео
- Картофельное пюре готово. Приятного аппетита!
Рецепт картофельно-тыквенного пюре
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно очистите картофель и тыкву от кожуры. Нарежьте произвольными кусками и положите в кастрюлю с холодной водой.
Скриншот с видео
- Поставьте кастрюлю с овощами на плиту. После того как вода закипит, добавьте соль. Варите овощи до готовности.
- Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду.
Скриншот с видео
- Добавьте к овощам масло и растолките его в пюре.
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криншот с видео
- Картофельно-тыквенное пюре готово. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления картофельно-тыквенного пюре: