Пюре – отличный вариант гарнира к блюдам из курятины, а если еще приготовить вкусный соус – обед получится непревзойденный.

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Талантливая украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась с читателями сразу двумя рецептами самых популярных пюре: из картофеля и из картофеля и тыквы. Обязательно попробуйте эти два варианта гарниров, ведь они максимально просты, быстры и питательны.

Рецепт классического пюре из картофеля

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 600 граммов картофеля;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 – 150 миллилитров молока;

– соль;

– мускатный орех.

Приготовление:

Тщательно почистите картофель от кожуры, разрежьте пополам и замочите в холодной воде.



Скриншот с видео

Поставьте кастрюлю с картофелем на плиту. После того как вода закипит, посолите ее и варите до готовности.

Снимите кастрюлю с отварным картофелем с плиты, слейте воду.



Скриншот с видео

Разомните ее толкушкой.



Скриншот с видео

Небольшими порциями добавляйте к пюре сливочное масло.



Скриншот с видео

Смешайте молоко с молотым мускатным орехом и влейте в пюре. Перемешайте его.



Скриншот с видео

Картофельное пюре готово. Приятного аппетита!

Рецепт картофельно-тыквенного пюре

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов картофеля;

– 150 граммов тыквы;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

Тщательно очистите картофель и тыкву от кожуры. Нарежьте произвольными кусками и положите в кастрюлю с холодной водой.



Скриншот с видео

Поставьте кастрюлю с овощами на плиту. После того как вода закипит, добавьте соль. Варите овощи до готовности.

Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду.



Скриншот с видео

Добавьте к овощам масло и растолките его в пюре.



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криншот с видео

Картофельно-тыквенное пюре готово. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления картофельно-тыквенного пюре: