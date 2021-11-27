Пюре – відмінний варіант гарніру до страв з курятини, а якщо ще приготувати смачний соус – обід вийде неперевершений.

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Талановита українська кулінарка Ліза Глінська поділилася з читачами одразу двома рецептами найпопулярніших пюре: з самої картоплі та з картоплі і гарбуза. Обов'язково спробуйте ці два варіанти гарнірів, адже вони максимально прості, швидкі та поживні.

Рецепт класичного пюре з картоплі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно почистіть картоплю від шкірки, розріжте навпіл та замочіть в холодній воді.


Скріншот з відео

  1. Поставте каструлю з картоплею на плиту. Після того як вода закипить – посоліть її та варіть до готовності.
  1. Зніміть каструлю з відвареною картоплею з плити, злийте воду.


Скріншот з відео

  1. Розімніть її товкачкою.


Скріншот з відео

  1. Невеликими порціями додавайте до пюре вершкове масло.


Скріншот з відео

  1. Змішайте молоко з меленим мускатним горіхом та влийте до пюре. Перемішайте його.


Скріншот з відео

  1. Картопляне пюре готове. Смачного!

Рецепт картопляно-гарбузового пюре

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Ретельно почистіть картоплю та гарбуз від шкірки. Наріжте довільними шматками та покладіть в каструлю з холодною водою.


Скріншот з відео

  1. Поставте каструлю з овочами на плиту. Після того як вода закипить додайте сіль. Варіть овочі до готовності.
  1. Зніміть каструлю з плити та злийте воду.


Скріншот з відео

  1. Додайте до овочів масло та розтовчіть його в пюре.


Скріншот з відео

  1. Картопляно-гарбузове пюре готове. Смачного!

Відеорецепт приготування картопляно-гарбузового пюре: