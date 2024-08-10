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Будет вкусно Куриные котлеты по-одесски: приготовьте по рецепту Саввы Либкина

Котлеты с картофельным пюре

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты для пюре:

– 6 картофелин;

– соль по вкусу;

– 100 граммов молока;

– 80 граммов масла.

Для котлеток:

– 1 куриное филе;

– соль, перец по вкусу;

– мука для панировки.

Смотрите, как приготовить котлеты из пюре: видео

Приготовление:

Почистьте, помойте и отварите картофель в подсоленной воде. С помощью толкушки сделайте пюре с добавлением горячего молока и сливочного масла. Для котлеток нарежьте куриное филе и измельчите его с помощью блендера. Добавьте к фаршу соль, перец и хорошо перемешайте. Сформируйте котлетки, запанируйте в муке и обжарьте до золотистости с обеих сторон.

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