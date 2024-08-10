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Буде смачно Курячі котлети по-одеськи: приготуйте за рецептом Савви Лібкіна

Котлети з картопляним пюре

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати котлети з пюре: відео

Приготування:

  1. Почистьте, помийте та відваріть картоплю в підсоленій воді.
  2. За допомогою товкачика зробіть пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла.
  3. Для котлеток наріжте куряче філе та подрібніть його за допомогою блендера.
  4. Додайте до фаршу сіль, перець та добре перемішайте.
  5. Сформуйте котлетки, запаніруйте в борошні та обсмажте до золотистості з обох боків.