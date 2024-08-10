Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як таку смачну вечерю робить він. Спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.
Буде смачно Курячі котлети по-одеськи: приготуйте за рецептом Савви Лібкіна
Котлети з картопляним пюре
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як приготувати котлети з пюре: відео
Приготування:
- Почистьте, помийте та відваріть картоплю в підсоленій воді.
- За допомогою товкачика зробіть пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла.
- Для котлеток наріжте куряче філе та подрібніть його за допомогою блендера.
- Додайте до фаршу сіль, перець та добре перемішайте.
- Сформуйте котлетки, запаніруйте в борошні та обсмажте до золотистості з обох боків.