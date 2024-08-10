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Буде смачно Курячі котлети по-одеськи: приготуйте за рецептом Савви Лібкіна

Котлети з картопляним пюре

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти для пюре:

– 6 картоплин;

– сіль до смаку;

– 100 грамів молока;

– 80 грамів масла.

Для котлеток:

– 1 куряче філе;

– сіль, перець до смаку;

– борошно для панірування.

Дивіться, як приготувати котлети з пюре: відео

Приготування:

Почистьте, помийте та відваріть картоплю в підсоленій воді. За допомогою товкачика зробіть пюре з додаванням гарячого молока та вершкового масла. Для котлеток наріжте куряче філе та подрібніть його за допомогою блендера. Додайте до фаршу сіль, перець та добре перемішайте. Сформуйте котлетки, запаніруйте в борошні та обсмажте до золотистості з обох боків.

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