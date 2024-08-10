Идеальный ужин из детства: готовим пюре с котлетками по рецепту Эктора

10 августа 2024, 15:51
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Автор: Ольга Котив

Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Многие украинцы просто обожают сочные котлетки. С картофельным пюре они образуют идеальное сочетание.

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как такой вкусный ужин делает он. Попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.

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Котлеты с картофельным пюре

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты для пюре:
– 6 картофелин;
– соль по вкусу;
– 100 граммов молока;
– 80 граммов масла.
Для котлеток:
– 1 куриное филе;
– соль, перец по вкусу;
– мука для панировки.

Смотрите, как приготовить котлеты из пюре: видео

Приготовление:

  1. Почистьте, помойте и отварите картофель в подсоленной воде.
  2. С помощью толкушки сделайте пюре с добавлением горячего молока и сливочного масла.
  3. Для котлеток нарежьте куриное филе и измельчите его с помощью блендера.
  4. Добавьте к фаршу соль, перец и хорошо перемешайте.
  5. Сформируйте котлетки, запанируйте в муке и обжарьте до золотистости с обеих сторон.

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