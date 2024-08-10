Идеальный ужин из детства: готовим пюре с котлетками по рецепту Эктора

Многие украинцы просто обожают сочные котлетки. С картофельным пюре они образуют идеальное сочетание.

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как такой вкусный ужин делает он. Попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.

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Котлеты с картофельным пюре

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 6 картофелин;– соль по вкусу;– 100 граммов молока;– 80 граммов масла.– 1 куриное филе;– соль, перец по вкусу;– мука для панировки.

Смотрите, как приготовить котлеты из пюре: видео

Приготовление:

Почистьте, помойте и отварите картофель в подсоленной воде. С помощью толкушки сделайте пюре с добавлением горячего молока и сливочного масла. Для котлеток нарежьте куриное филе и измельчите его с помощью блендера. Добавьте к фаршу соль, перец и хорошо перемешайте. Сформируйте котлетки, запанируйте в муке и обжарьте до золотистости с обеих сторон.