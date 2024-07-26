Как хачапури, но еще вкуснее: готовим плацинды – традиционный рецепт из Румынии

26 июля 2024, 16:07
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Источник:

Yuliia.senych

Плацинды традиционно готовят в Молдове и Румынии. Они несколько похожи на хачапури и очень просто готовятся.

Начинкой может быть не только сыр. В частности, прекрасно подойдет тушеная капуста или картофельное пюре.

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Плацинды

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 – 430 граммов муки;
– 200 миллилитров воды;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 столовая ложка соли.
Начинка:
– 400 граммов брынзы;
– 200 граммов моцареллы;
– пучок укропа;
– 1 яйцо;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить плацинды: видео

Приготовление:

  1. Яйца соедините с водой и влейте уксус. Всыпьте соль и порциями просейте муку. Замесите мягкое, довольно липкое тесто. Оставьте его отдохнуть под полотенцем на 20 – 30 минут.
  2. Для начинки брынзу соедините с моцареллой. Добавьте яйцо и специи. Измельчите зелень и тоже добавьте к сыру.
  3. Тесто поделите на примерно 8 кусков. Поверхность и руки смажьте растительным маслом. Выложите тесто в посуду, смазанную маслом, и оставьте отдохнуть на 15 минут.
  4. Каждый кусок теста растяните в тонкий пласт диаметром примерно 20 – 24 сантиметра. Выложите начинку и закройте краями теста. Жарьте в достаточном количестве масла до румяности.

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Автор: Ольга Котів