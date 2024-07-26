Начинкою може бути не лише сир. Зокрема, чудово підійде тушкована капуста чи картопляне пюре.
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Плацинди
- Час: 1 година
- Порцій: 4
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Приготування:
- Яйця з'єднайте з водою і влийте оцет. Всипте сіль і порціями просійте борошно. Замісіть м'яке, доволі липке тісто. Залиште його відпочити під рушником на 20 – 30 хвилин.
- Для начинки бринзу з'єднайте з моцарелою. Додайте яйце і спеції. Подрібніть зелень і теж додайте до сиру.
- Тісто поділіть на приблизно 8 шматків. Поверхню та руки змастіть олією. Викладіть тісто в посуд, змащений олією, і залиште відпочити на 15 хвилин.
- Кожен шматок тіста розтягніть в тонкий пласт діаметром приблизно 20 – 24 сантиметри. Викладіть начинку і закрийте краями тіста. Смажте в достатній кількості олії до рум'яності.