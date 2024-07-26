Начинкою може бути не лише сир. Зокрема, чудово підійде тушкована капуста чи картопляне пюре.

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Плацинди

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 – 430 грамів борошна;

– 200 мілілітрів води;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки оцту;

– 1 столова ложка солі.

Начинка:

– 400 грамів бринзи;

– 200 грамів моцарели;

– пучок кропу;

– 1 яйце;

– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як готувати плацинди: відео

Приготування:

Яйця з'єднайте з водою і влийте оцет. Всипте сіль і порціями просійте борошно. Замісіть м'яке, доволі липке тісто. Залиште його відпочити під рушником на 20 – 30 хвилин. Для начинки бринзу з'єднайте з моцарелою. Додайте яйце і спеції. Подрібніть зелень і теж додайте до сиру. Тісто поділіть на приблизно 8 шматків. Поверхню та руки змастіть олією. Викладіть тісто в посуд, змащений олією, і залиште відпочити на 15 хвилин. Кожен шматок тіста розтягніть в тонкий пласт діаметром приблизно 20 – 24 сантиметри. Викладіть начинку і закрийте краями тіста. Смажте в достатній кількості олії до рум'яності.

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