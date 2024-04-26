Этот пирог получается довольно высоким, чем похож на классический торт. Он точно понравится многим.

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Шоколадно-маковый пляцок "Довбуш"

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 10

Ингредиенты для маковых коржей:

– 2 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 1 чайная ложка аммония;

– 1 стакан кефира;

– 1 стакан мака;

– 100 граммов кокосовой стружки;

– 1 стакан муки;

– ванильный сахар по вкусу.

Шоколадные коржи:

– 1 яйцо;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан кефира;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 столовая ложка гашеной уксусом соды;

– 2 стакана муки;

– 2 – 3 столовые ложки какао.

Крем:

– 300 граммов творога;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 300 граммов масла;

– 150 граммов сгущенного молока.

Приготовление:

Для шоколадного коржа взбейте яйцо с сахаром. Добавьте мед и еще раз взбейте. Далее добавьте погашенную уксусом соду, кефир, муку, какао и снова хорошо все перемешайте, чтобы не было комочков. Половину теста вылейте в форму размером 22 на 22 сантиметра. Запеките корж до готовности при температуре 180 градусов. То же самое сделайте с оставшимся тестом. Для макового коржа яйца хорошо взбейте с сахаром. Растворите в кефире аммоний и влейте к яйцам. Перемешайте и всыпьте мак, кокосовую стружку, муку, ванильный сахар и хорошо перемешайте. Разделите тесто пополам. Первую часть вылейте в форму размером 22 на 22 сантиметра. Запеките корж до готовности при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут. Так же испеките второй корж. Для крема хорошо взбейте масло, после чего добавьте перетертый со сметаной творог и сгущенное молоко. Взбивайте крем не очень долго до однородности. Далее соберите пирог – маковый корж, крем, шоколадный корж, крем, еще один смазанный кремом шоколадный корж, а на верх – маковый. Сверху пирог можно украсить натертым шоколадом.

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