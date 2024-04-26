Этот пирог получается довольно высоким, чем похож на классический торт. Он точно понравится многим.
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Шоколадно-маковый пляцок "Довбуш"
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Для шоколадного коржа взбейте яйцо с сахаром. Добавьте мед и еще раз взбейте.
- Далее добавьте погашенную уксусом соду, кефир, муку, какао и снова хорошо все перемешайте, чтобы не было комочков.
- Половину теста вылейте в форму размером 22 на 22 сантиметра. Запеките корж до готовности при температуре 180 градусов. То же самое сделайте с оставшимся тестом.
- Для макового коржа яйца хорошо взбейте с сахаром. Растворите в кефире аммоний и влейте к яйцам.
- Перемешайте и всыпьте мак, кокосовую стружку, муку, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Разделите тесто пополам. Первую часть вылейте в форму размером 22 на 22 сантиметра. Запеките корж до готовности при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут. Так же испеките второй корж.
- Для крема хорошо взбейте масло, после чего добавьте перетертый со сметаной творог и сгущенное молоко. Взбивайте крем не очень долго до однородности.
- Далее соберите пирог – маковый корж, крем, шоколадный корж, крем, еще один смазанный кремом шоколадный корж, а на верх – маковый. Сверху пирог можно украсить натертым шоколадом.