Цей пляцок виходить доволі високим, чим схожий та класичний торт. Він точно сподобається багатьом.
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Шоколадно-маковий пляцок "Довбуш"
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Для шоколадного коржа збийте яйце з цукром. Додайте мед і ще раз збийте.
- Далі додайте погашену оцтом соду, кефір, борошно, какао та знову добре все перемішайте, щоб не було грудочок.
- Половину тіста вилийте у форму розміром 22 на 22 сантиметри. Запечіть корж до готовності при температурі 180 градусів. Те ж саме зробіть з рештою тіста.
- Для макового коржа яйця добре збийте з цукром. Розчиніть у кефірі амоній та влийте до яєць.
- Перемішайте та всипте мак, кокосову стружку, борошно, ванільний цукор та добре перемішайте.
- Розділіть тісто навпіл. Першу частину вилийте у форму розміром 22 на 22 сантиметри. Запечіть корж до готовності при температурі 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин. Так само спечіть другий корж.
- Для крему добре збийте масло, після чого додайте перетертий зі сметаною сир та згущене молоко. Збивайте крем не дуже довго до однорідності.
- Далі зберіть пляцок – маковий корж, крем, шоколадний корж, крем, ще один змащений кремом шоколадний корж, а на верх – маковий. Зверху пляцок можна прикрасити натертим шоколадом.