Готовим пляцок с яблоками: рецепт, который удастся у каждого
2 апреля 2024, 19:10Читати новину українською
Источник:mniammniam
Яблоки – универсальные фрукты, которые есть в каждой кладовой. Из них можно приготовить вкусный и изысканный десерт.
Приближаются праздники, и каждая хозяйка ищет, чем сладеньким угостить своих гостей. Пирог с яблоками – освежающий и очень сочный, поэтому он придется по вкусу всем.
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Пирог с яблоками
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
тесто:
– 20 грамм маргарина;
– 40 грамм муки;
– 4 желтка;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1 ванильный сахар;
яблочная масса:
– 1 килограмм яблок;
– пол чайной ложки корицы;
– 1 столовая ложка сахара;
белковая масса:
– 4 белка;
– 20 грамм сахарной пудры;
– щепотка соли.
Приготовление:
- На кондитерскую доску просейте муку, затем порубите масло и соедините его с сахарной пудрой и разрыхлителем.
- Добавьте яйца и замесите полупесочное тесто.
- Отложите немного теста для крошки и сохраните его на конец. Остаток теста раскатайте и выложите на противень.
- Затем почистите яблоки и натрите их на крупной терке.
- Смешайте их с сахаром и корицей и выложите на пирог.
- Затем сделайте белковую пену: белки взбейте со щепоткой соли до крепкой пены и добавьте сахарную пудру. перемешивайте до образования крепкой пены.
- Наконец натрите на крупной терке оставшуюся часть теста и посыпьте ею тесто. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 50 минут.