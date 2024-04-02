Приближаются праздники, и каждая хозяйка ищет, чем сладеньким угостить своих гостей. Пирог с яблоками – освежающий и очень сочный, поэтому он придется по вкусу всем.
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Пирог с яблоками
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- На кондитерскую доску просейте муку, затем порубите масло и соедините его с сахарной пудрой и разрыхлителем.
- Добавьте яйца и замесите полупесочное тесто.
- Отложите немного теста для крошки и сохраните его на конец. Остаток теста раскатайте и выложите на противень.
- Затем почистите яблоки и натрите их на крупной терке.
- Смешайте их с сахаром и корицей и выложите на пирог.
- Затем сделайте белковую пену: белки взбейте со щепоткой соли до крепкой пены и добавьте сахарную пудру. перемешивайте до образования крепкой пены.
- Наконец натрите на крупной терке оставшуюся часть теста и посыпьте ею тесто. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 50 минут.