Наближаються свята, і кожна господиня шукає, чим солоденьким пригостити своїх гостей. Пляцок з яблуками – освіжаючий та дуже соковий, тому він припаде до смаку усім.

Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Пляцок з яблуками

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. На кондитерську дошку просійте борошно, потім порубайте масло і з’єднати його з цукровою пудрою і розпушувачем.
  2. Додайте яйця і замісіть напівпісочне тісто.
  3. Відкладіть трохи тіста для крихти і збережіть його на кінець. Залишок тіста розкачайте і викладіть на деко.
  4. Потім почистіть яблука і натріть їх на крупній тертці.
  5. Змішайте їх з цукром і корицею і викладіть на пиріг.
  6. Потім зробіть білкову піну: білки збийте з дрібкою солі до міцної піни і додайте цукрову пудру. перемішуйте до утворення міцної піни.
  7. Нарешті натерти на крупній тертці решту тіста і посипте нею тісто. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.