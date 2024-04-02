Наближаються свята, і кожна господиня шукає, чим солоденьким пригостити своїх гостей. Пляцок з яблуками – освіжаючий та дуже соковий, тому він припаде до смаку усім.
Цікаво 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Пляцок з яблуками
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Приготування:
- На кондитерську дошку просійте борошно, потім порубайте масло і з’єднати його з цукровою пудрою і розпушувачем.
- Додайте яйця і замісіть напівпісочне тісто.
- Відкладіть трохи тіста для крихти і збережіть його на кінець. Залишок тіста розкачайте і викладіть на деко.
- Потім почистіть яблука і натріть їх на крупній тертці.
- Змішайте їх з цукром і корицею і викладіть на пиріг.
- Потім зробіть білкову піну: білки збийте з дрібкою солі до міцної піни і додайте цукрову пудру. перемішуйте до утворення міцної піни.
- Нарешті натерти на крупній тертці решту тіста і посипте нею тісто. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.