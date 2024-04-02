Наближаються свята, і кожна господиня шукає, чим солоденьким пригостити своїх гостей. Пляцок з яблуками – освіжаючий та дуже соковий, тому він припаде до смаку усім.

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Пляцок з яблуками

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 20 грамів маргарину;

– 40 грамів борошна;

– 4 жовтки;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 ванільний цукор;

яблучна маса:

– 1 кілограм яблук;

– пів чайної ложки кориці;

– 1 столова ложка цукру;

білкова маса:

– 4 білки;

– 20 грамів цукрової пудри;

– щіпка солі.

Приготування:

На кондитерську дошку просійте борошно, потім порубайте масло і з’єднати його з цукровою пудрою і розпушувачем. Додайте яйця і замісіть напівпісочне тісто. Відкладіть трохи тіста для крихти і збережіть його на кінець. Залишок тіста розкачайте і викладіть на деко. Потім почистіть яблука і натріть їх на крупній тертці. Змішайте їх з цукром і корицею і викладіть на пиріг. Потім зробіть білкову піну: білки збийте з дрібкою солі до міцної піни і додайте цукрову пудру. перемішуйте до утворення міцної піни. Нарешті натерти на крупній тертці решту тіста і посипте нею тісто. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.

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