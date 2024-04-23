Этот пирог в разрезе напоминает многослойный торт. Однако он выпекается одним коржом.
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Пирог "Королевский"
- Время: 3 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- К сметане добавьте сахар, измельченные дрожжи и все хорошо перемешайте. Добавьте маргарин комнатной температуры, желтки и все взбейте миксером.
- Добавляя постепенно просеянную муку, замесите мягкое тесто и поставьте его в теплое место на 1 час.
- Для начинки необходимо сначала хорошо промыть мак, залить его водой и поставить вариться до полного испарения воды. После этого мак надо перетереть блендером. Орехи также можно измельчить блендером или перемолоть на мясорубке.
- Белки вместе с сахаром взбейте миксером до образования устойчивых пиков. Разделите белки на две части. Одну часть смешайте с орехами, а другую – с маком.
- Тесто слегка замесите и разделите на две неравные части. Большую разделите еще на 3 равные части. Первую из них раскатайте и выложите на противень 26 на 26 сантиметров, сформируйте бортики пляцка высотой 2,5 – 3 сантиметра.
- Начните формировать пирог, поочередно выкладывая начинки. Сначала идет полоса из ореховой начинки, далее – варенье, а затем – полоска маковой начинки.
- На вторую часть теста снова выложите начинки полосами. Только теперь начинайте с маковой начинки.
- На третью часть теста начинки выкладывайте, начиная с варенья. Четвертую часть теста выложите на начинки.
- Оставьте в тепле на 2 часа. Запекайте в нагретой до 180 градусов духовке 45 минут до готовности. Сверху посыпьте сахарной пудрой.