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Рецепт пляцка "Вишиванка"
- Час: 3 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Щоб зробити біле тісто, перемішайте борошно з розпушувачем, після чого посічіть його з маслом та маргарином. Додайте перетерті з цукром жовтки та сметану. Замісіть тісто.
- Чорне тісто готується аналогічно, проте на початку до борошна треба додати какао. Борошно і какао краще просіювати через сито. Готове тісто розділіть на дві частини та поставте на 1 – 2 години в холодильник, щоб воно затверділо.
- Тим часом білки добре збийте в піну, додайте цукор та продовжуйте збивати до його повного розчинення.
- Біле тісто також розділіть на дві частини. Спечіть два коржі – розкачаний пласт білого тіста, зверху шар повидла, половина білкової піни, посічені горіхи та родзинки, а зверху – шар натертого на грубій терці чорного тіста. Випікайте коржі при температурі 180 – 200 градусів до готовності.
- Для крему зваріть пудинг на молоці та охолодіть його до кімнатної температури. Масло для крему теж має бути кімнатної температури. Спочатку збийте міксером масло, далі поступово додайте до нього цукрову пудру, а тоді, продовжуючи збивати, по 1 ложці кладіть пудинг. Має вийти однорідна маса.
- Охолоджені коржі намастіть кремом і залиште на деякий час настоятися.