Съедят до последней крошки: готовим галицкий пляцок "Вышиванка" – старый бабушкин рецепт
Источник:"Катрусина кухня"
Пляцок "Вышиванка" традиционно готовят на Галичине чуть ли не на каждый праздник. Попробуйте и вы.
Такая выпечка точно понравится вашим родным. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Рецепт пляцка "Вышиванка"
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты на белое тесто:
– 300 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 100 граммов маргарина;
– 2 желтка;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 стакан сахара;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны.
Черное тесто:
– 300 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 100 граммов маргарина;
– 2 желтка;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 стакан сахара;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны;
– 3 – 4 столовые ложки какао.
Безе:
– 2 белка;
– 3 – 4 столовые ложки сахара.
Начинка:
– повидло;
– орехи;
– изюм.
Крем:
– 300 граммов масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– половина пакетика пудинга;
– 1 стакан молока.
Приготовление:
- Чтобы сделать белое тесто, перемешайте муку с разрыхлителем, после чего порубите его с маслом и маргарином. Добавьте перетертые с сахаром желтки и сметану. Замесите тесто.
- Черное тесто готовится аналогично, однако в начале к муке надо добавить какао. Муку и какао лучше просеивать через сито. Готовое тесто разделите на две части и поставьте на 1 – 2 часа в холодильник, чтобы оно затвердело.
- Тем временем белки хорошо взбейте в пену, добавьте сахар и продолжайте взбивать до его полного растворения.
- Белое тесто также разделите на две части. Испеките два коржа – раскатанный пласт белого теста, сверху слой повидла, половина белковой пены, порубленные орехи и изюм, а сверху – слой натертого на крупной терке черного теста. Выпекайте коржи при температуре 180 – 200 градусов до готовности.
- Для крема сварите пудинг на молоке и охладите его до комнатной температуры. Масло для крема тоже должно быть комнатной температуры. Сначала взбейте миксером масло, далее постепенно добавьте к нему сахарную пудру, а тогда, продолжая взбивать, по 1 ложке кладите пудинг. Должна получиться однородная масса.
- Охлажденные коржи намажьте кремом и оставьте на некоторое время настояться.