Альтернатива класичному плову від Дмитра Горовенка: швидкий рецепт страви в сковорідці
Відомий український шеф-кухар Дмитро Горовенко пропонує приготувати смачний та легкий варіант сучасного плову на сковорідці з булгуром та телятиною. Як саме зробити звичайну страву вишуканою та низькокалорійною читайте у матеріалі Smachno News.
Шеф-кухар Дмитро Горовенко підготував для своїх підписників у соцмережі інстаграм простий рецепт плову на сучасний лад. Вона на 50% легша у приготуванні, більш того, вона 100% готується в сковорідці.
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Хоч Дмитро Горовенко зазначив, що це не зовсім класичний рецепт плову, а точніше альтернатива цій улюбленій багатьма страві.
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Шеф-кухар відзначив, що такий рецепт плову можна вважати навіть корисним та здоровим. Отож, готуймо разом!
Як приготувати дієтичний плов
- Ретельно миємо м'ясо, заправляємо його спеціями та сіллю, вливаємо соєвий соус та перемішуємо.
- Коли телятина настоялася близько 10-15 хвилин слід обсмажити її на сковорідці до золотистої скоринки.
- Наріжте зелень, часник, моркву та чорнослив, додайте до м'яса та продовжуйте обсмажувати інгредієнти для плову.
- Додайте дрібно нарізаної цибулі та томату – перемішайте.
- Висипте булгур на овочі з м'ясом, залийте водою та накрийте кришкою.
- Додайте вершкового масла та продовжуйте готувати плов під кришкою.
- Коли вся вода википить, а булгру стане м'яким наша страва готова до подачі на стіл. Рясно посипте плов на сковорідці зеленню – смачного!
Джерело: SmachnoNews
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