Відомий український шеф-кухар Дмитро Горовенко пропонує приготувати смачний та легкий варіант сучасного плову на сковорідці з булгуром та телятиною. Як саме зробити звичайну страву вишуканою та низькокалорійною читайте у матеріалі Smachno News.

Шеф-кухар Дмитро Горовенко підготував для своїх підписників у соцмережі інстаграм простий рецепт плову на сучасний лад. Вона на 50% легша у приготуванні, більш того, вона 100% готується в сковорідці.

Читайте також Користь нежирного м'яса для організму людини та як правильно його обрати: поради

Хоч Дмитро Горовенко зазначив, що це не зовсім класичний рецепт плову, а точніше альтернатива цій улюбленій багатьма страві.

⠀

Шеф-кухар відзначив, що такий рецепт плову можна вважати навіть корисним та здоровим. Отож, готуймо разом!

Як приготувати дієтичний плов

Інгредієнти:

– 300 г телятини;

– 200 г булгуру;

– 50 г чорносливу;

– 1 морквина;

– 3 зубчики часнику;

– 4 ст. л олії;

– спеції на ваш смак (трави з сіллю, розмарин, чорний перець);

– 4 ст. л соєвого соусу;

– зелень петрушки;

– 1 бланшований томат.