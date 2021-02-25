Как приготовить плов с курагой: рецепт от Евгения Клопотенко
Талантливый шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями альтернативным рецептом вкусного плова с курагой и арахисом. Запишите себе рецепт.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Плов из риса – одно из самых популярных блюд восточной кухни, в частности в Узбекистане, Иране, Турции, Индии. Блюдо готовят с любым мясом – курицей, свининой, говядиной или вегетарианский с добавлением ароматных специй и овощей.
Евгений Клопотенко предлагает приготовить плов со свининой, курагой и специями – идеальное сочетание для этого блюда. Сладкий, рассыпчатый и ароматный плов, который понравится всем.
Читайте также Как приготовить гречаники с томатным соусом: рецепт от Евгения Клопотенко
Рецепт плова с курагой
- Помойте морковь, лук очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Срежьте ножом нижнюю часть чеснока.
- Мясо нарежьте крупными кубиками.
- В глубоком сотейнике с подсолнечным маслом обжарьте мясо несколько минут. Добавьте морковь, лук, чеснок, курагу. Далее – добавьте соль, перец, щепотку зерен фенхеля, зерна зиры, обжарьте еще в течение 3-4 минут.
- Выложите рис, залейте водой. Снимите с огня, накройте крышкой, отправьте запекаться в разогретую до температуры 180 градусов духовку на 40 минут.
- В готовый плов добавьте арахис. Перед подачей украсьте измельченной петрушкой. Приятного аппетита!
Рецепт плова с курагой от Евгения Клопотенко в видео:
Поделиться новостью