Талантливый шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с читателями альтернативным рецептом вкусного плова с курагой и арахисом. Запишите себе рецепт.

Плов из риса – одно из самых популярных блюд восточной кухни, в частности в Узбекистане, Иране, Турции, Индии. Блюдо готовят с любым мясом – курицей, свининой, говядиной или вегетарианский с добавлением ароматных специй и овощей.

Евгений Клопотенко предлагает приготовить плов со свининой, курагой и специями – идеальное сочетание для этого блюда. Сладкий, рассыпчатый и ароматный плов, который понравится всем.

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Рецепт плова с курагой

Ингредиенты:

– 400 граммов риса (басмати);

– 800 граммов свинины;

– 150 граммов кураги;

– 100 граммов моркови;

– 150 граммов лука;

– 1 чеснок;

– 1 щепотка зерна фенхеля;

– 1 щепотка зиры;

– 800 миллилитров воды;

– 50-70 граммов арахиса;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– соль.

Помойте морковь, лук очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Срежьте ножом нижнюю часть чеснока. Мясо нарежьте крупными кубиками. В глубоком сотейнике с подсолнечным маслом обжарьте мясо несколько минут. Добавьте морковь, лук, чеснок, курагу. Далее – добавьте соль, перец, щепотку зерен фенхеля, зерна зиры, обжарьте еще в течение 3-4 минут. Выложите рис, залейте водой. Снимите с огня, накройте крышкой, отправьте запекаться в разогретую до температуры 180 градусов духовку на 40 минут. В готовый плов добавьте арахис. Перед подачей украсьте измельченной петрушкой. Приятного аппетита!

Рецепт плова с курагой от Евгения Клопотенко в видео​: