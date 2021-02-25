Як приготувати плов з курагою: рецепт від Євгена Клопотенка
Талановитий шеф-кухарь Євген Клопотенко поділився з читачами альтернативним рецептом надзвичайно смачного плову з курагою та арахісом. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Плов з рису – одна з найпопулярніших страв східної кухні, зокрема в Узбекистані, Ірані, Туреччині, Індії. Страву готують з будь-яким м'ясом – куркою, свининою, яловичиною або вегетаріанський з додаванням ароматних спецій та овочів.
Євген Клопотенко пропонує приготувати плов зі свининою, курагою та спеціями – ідеальне поєднання для цієї страви. Солодкий, розсипчастий та ароматний плов, який сподобається усім.
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Рецепт плову з курагою
- Помийте моркву, цибулю почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Зріжте ножем нижню частину часнику.
- М'ясо наріжте великими кубиками.
- У глибокому сотейнику з соняшниковою олією обсмажте м'ясо декілька хвилин. Додайте моркву, цибулю, часник, курагу. Далі – додайте сіль, перець, дрібку зерен фенхелю, зерна зіри, обсмажуйте ще протягом 3-4 хвилин.
- Викладіть рис, залийте водою. Зніміть з вогню, накрийте кришкою, відправте запікатись у розігріту до температури 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- В готовий плов додайте арахіс. Перед подачею задекоруйте подрібненою петрушкою. Смачного!
Рецепт плову від Євгена Клопотенка у відео:
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