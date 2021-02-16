Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова расскажет как правильно приготовить ароматный плов. Детали – читайте в материале.

Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом плова. Популярное блюдо восточной кухни, в частности в Узбекистане. Обычно готовят из риса с добавлением говядины, овощей и различных специй.

По словам Татьяны Литвиновой для приготовления плова нужно правильно выбрать рис, нарезать овощи и добавить достаточно соли.

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Рецепт плова

Ингредиенты:

– 400 граммов риса (Камолино);

– 800 граммов свинины;

– 3 луковицы;

– 600 граммов моркови;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– специи для плова;

– 40 граммов соли;

– 4 шт. чеснока.

Для приготовления плова тщательно помойте рис – 10 раз, выложите в миску, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа. Сцедите воду. Тщательно помойте мясо, нарежьте ломтиками. Поставьте казан на плиту с разогретым маслом, выложите мясо, обжарьте до золотой корочки. Очистите лук, измельчите в блендере, добавьте к мясу. Морковь помойте, очистите, нарежьте слайсами, выложите в казан. Далее – добавьте рис, специи, кипяток, соль, целые головки чеснока. Варите на маленьком огне, накройте крышкой, оставьте отверстие для выпаривания воды. Накройте крышкой, выключите огонь, оставьте на 30 минут. Готовый плов выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт плова от Татьяны Литвиновой в видео: