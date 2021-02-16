Как правильно приготовить узбекский плов: рецепт Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова расскажет как правильно приготовить ароматный плов. Детали – читайте в материале.
Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом плова. Популярное блюдо восточной кухни, в частности в Узбекистане. Обычно готовят из риса с добавлением говядины, овощей и различных специй.
По словам Татьяны Литвиновой для приготовления плова нужно правильно выбрать рис, нарезать овощи и добавить достаточно соли.
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Рецепт плова
- Для приготовления плова тщательно помойте рис – 10 раз, выложите в миску, залейте холодной водой и оставьте на 2-3 часа. Сцедите воду.
- Тщательно помойте мясо, нарежьте ломтиками.
- Поставьте казан на плиту с разогретым маслом, выложите мясо, обжарьте до золотой корочки.
- Очистите лук, измельчите в блендере, добавьте к мясу.
- Морковь помойте, очистите, нарежьте слайсами, выложите в казан. Далее – добавьте рис, специи, кипяток, соль, целые головки чеснока. Варите на маленьком огне, накройте крышкой, оставьте отверстие для выпаривания воды. Накройте крышкой, выключите огонь, оставьте на 30 минут.
- Готовый плов выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт плова от Татьяны Литвиновой в видео:
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