В 10 сезоне "Мастер Шеф" победу одержала Яна Балог! Девушка получила 300 тысяч гривен, возможность учиться в кулинарной школе в Париже и кубок шоу!

Победительницей 10 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" стала Яна Балог! Судьи торжественно назвали имя девушки в суперфинале и вручили победный кубок проекта и подарили возможность учиться в лучшей кулинарной школе в Париже.

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Яна Балог из города Мукачево, девушке 23 года. Яна медик по образованию, но параллельно девушка осваивает кондитерское дело.

Примером для подражания Яна считает Елизавету Глинскую и не скрывает своего восторга от кондитера и победительницы 2 сезона "Мастер Шеф".

Яна Балог мечтает готовить вкусную и полезную еду, которая не будет вредить здоровью.

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Путь на проекте "Мастер Шеф" в 10 сезоне не был для Яны слишком сложным, она последней из 20-ки поваров-любителей надела черный фартук и боролась за место на проекте. Девушку всегда одной из первых брали в свои команды капитаны, но есть у Яны и один большой минус, что частенько мешал ей готовить. Это паника на кухне, крики и растерянность. Неумение овладеть своими эмоциями вовремя постоянно подбрасывало Яне Балог неприятные сюрпризы, однако это не помешало ей победить.

На суперфинале Яна Балог подала тройке судей 10 сезона "Мастер Шеф" на закуску паштет из утиных сердец, приготовленных су-вид с ежевичным соусом, как основное блюдо – черную треску на пару с ореховым соусом и бобами адамаме и на десерт кокосовый мусс с орехом макадамия и кокосово-лаймовое мороженое.