У 10 сезоні "Мастер Шеф" перемогу здобула Яна Балог! Дівчина отримала 300 тисяч гривень, можливість навчатися у кулінарній школі у Парижі та кубок шоу!

Переможницею 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" стала Яна Балог! Судді урочисто назвали ім'я дівчини у суперфіналі та вручили переможний кубок проєкту та подарували можливість навчатись у найкращій кулінарній школі у Парижі.

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Яна Балог з міста Мукачево, дівчині 23 роки. Яна медик за освітою, але паралельно дівчина освоює кондитерську справу.

Прикладом для наслідування Яна вважає Єлизавету Глінську та не приховує свій захват від кондитерки та переможниці 2 сезону "Мастер Шеф".

Яна Балог мріє готувати смачну та корисну їжу, яка не буде шкодити здоров'ю.

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Шлях на проєкті "Мастер Шеф" у 10 сезоні не був для Яни надто складним, вона останньою з 20-ки кухарів-аматорів одягнула чорний фартух та боролась за місце на проєкті. Дівчину завжди одну з перших брали до своїх команд капітани, але є у Яни й один великий мінус, що частенько заважав їй готувати. Це паніка на кухні, крики та розгубленість. Не вміння опанувати свої емоції вчасно постійно підкидали Яні Балог неприємні сюрпризи, проте це не завадило їй перемогти.

На суперфіналі Яна Балог подала трійці суддів 10 сезону "Мастер Шеф" паштет із качиних сердець приготованих у сувіті з ожиновим соусом на закуску, чорну тріску на пару з горіховим соусом та бобами адамаме на основну страву та на десерт кокосовий мус з горіхом макадамія та кокосово-лаймове морозиво.