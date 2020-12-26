В 17 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" мы узнаем кто победит в проекте и получит 300 тысяч гривен, возможность учиться в кулинарной школе в Париже и кубок шоу!

В 17 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" все поклонники кулинарного проекта узнают кто победил в юбилейном сезоне шоу, но сначала семерке лучших поваров-аматоров Украины придется еще побороться в нескольких испытаниях.

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Возвращение 20-ки 10 сезона "Мастер Шеф"

Перед началом первого испытания судьи 10 сезона "Мастер Шеф" подготовили для кителянтов еще один сюрприз – возвращение 20-ки лучших поваров-аматоров Украины, которые на протяжении всего финала будут болеть за участников с балкона. Среди них были всеми любимые участники: Екатерина Демьянова, Александр Горчаков, Алексей Жидких, Роман Петрушенко и другие.

Эктор Хименес-Браво объявил правила первого испытания 10 сезона "Мастер Шеф" и отметил, что то, что лежит под коробками-загадками, погрузит участников в прошлое и заставит задуматься о будущем. Продуктовый набор, с которым участники пришли на кастинг 10 сезона "Мастер Шеф", был под коробками-загадками у каждого кителянта. Именно из него им нужно приготовить кардинально другое блюдо, а тот, кто не справится с заданием от судей 10 сезона "Мастер Шеф", сразу покинет проект. На все про все у участников будет всего 45 минут.

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Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" разрешили взять каждому кулинару еще по одному продукту из кладовой и использовать его в своем блюде. Дмитрий Балита выбрал агар агар, Мирра Борисова – картофель, Мария Кривенко – сливки, Юля Венедиктова – яйца, Яна Балог – желатин, Ира Раковчен – миндальную муку, Ира Маленко –желатин.

Главным условием первого испытания 17 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" было использовать все ингредиенты из продуктовой корзины. Однако не все участники придерживались этого правила, но об этом мы расскажем позже.

За 45 минут Дмитрий Балита приготовил для судей 10 сезона "Мастер Шеф" блюдо, которое назвал "Сентябрьский букет", из маринованных овощей, крамбла из черного хлеба и паштета из форели. Изюминкой блюда парня стал попкорн из икры, отметим, что работа Дмитрия очень понравилась судьям 10 сезона "Мастер Шеф", хоть и была не с идеальной нарезкой овощей.

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Мирра Борисова приготовила мильфей из брандады трески, крем из авокадо на листах из зеленой гречки. Эктор Хименес-Браво отметил, что в блюде не хватает остроты, а Мирра промолчала, что не использовала перец чили. Хоть кулинары из 20-ки видели с балкона хитрость девушки, но решили не докладывать судьям 10 сезона "Мастер Шеф".

Мария Кривенко на удивление судей 10 сезона "Мастер Шеф" приготовила перед финалом фаршированные помидоры ... Эктор Хименес-Браво еще во время испытания пытался помочь девушке и подсказывал насчет блюда, но Мария не воспользовалась его советом.

Ирина Маленко подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" шоколадное муссовое пирожное, которое чрезвычайно пришлось по вкусу Эктору Хименесу-Браво.

Юля Венедиктова приготовила закуску к шампанскому – печенье с кремом из креветок, с сыром дор блу и клубникой, а Яна Балог – чизкейк. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" были удивлены, что Яна успела приготовить такой сложный десерт за 45 минут.

По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" первыми в финале покинули шоу Мария Кривенко и Ира Раковчен.

Скандал на проекте 10 сезона "Мастер Шеф"

Перед началом второго испытания судьи 10 сезона "Мастер Шеф" позвали к себе Мирру Борисову, чтобы обсудить одну важную тему перед конкурсом. Эктор Хименес-Браво напомнил девушке предыдущий конкурс и отметил, что не мог никак забыть отсутствия остроты в ее блюде и решил просмотреть запись процесса приготовления кулинара. На его удивление, Мирра Борисова не использовала в блюде перец чили, о чем знали участники на балконе, а еще смородину!

Эктор Хименес-Браво был очень расстроен таким поведением девушки, ведь он всецело доверял участнице. В 17 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" шоу также покидает Мирра Борисова, ведь правила для всех одни.

Самые большие страхи кителянтов 10 сезона "Мастер Шеф"

Если в предыдущем испытании кителянты готовили из тех продуктов, которые привели их к белому фартуку, то в этом они будут готовить из тех, которые принесли черные фартуки.

Ирина Маленко и Дмитрий Балита получили одно задание на двоих – испытание кулинарными загадками. Им нужно на скорость отгадывать ошибки в блюдах, зарабатывать этим самым баллы, за которые они впоследствии смогут приобрести себе продуктовые корзины.

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У Яны Балог был планшет с видео, на котором судьи 10 сезона "Мастер Шеф" собрали все моменты паники девушки на кухне проекта. Задачей Яны было выбрать себе в помощь трех участников с балкона и стать их шеф-поваром: раздавать задания и управлять ими таким образом осваивая свою панику и страхи. За один час они должны приготовить 5 концептуальных блюд.

У Юлии Венедиктовой были дешевые продукты: килька, тушенка, перловка, сырная колбаса, пшено и укроп. Девушке не обязательно было готовить из всех этих продуктов, но из большинства из них нужно наколдовать изысканное ресторанное блюдо. Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" отметили, что шеф-повар должен уметь готовить не только из дорогих продуктов, но и из дешевых.

В этом испытании судьи раскритиковали фишболы Дмитрия Балиты с куриными желудочками внутри. Блюдо было слишком жирное, а Ирина Маленко подала фаршированный баклажан.

К сожалению, эти участники покидают кулинарный проект в 17 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" за шаг до суперфинала.

Яна Балог и Юля Венедиктова будут бороться за победу в 10 сезоне "Мастер Шеф".

Суперфинал 10 сезона "Мастер Шеф"

Яна Балог и Юля Венедиктова за 2,5 часа должны приготовить и подать судьям 10 сезона "Мастер Шеф" три блюда: закуску, главное блюдо и десерт. Кто из этих девушек одержит победу на проекте и отправится учиться в кулинарную школу в Париже – узнаем совсем скоро!

Яна Балог подала судьям 10 сезона "Мастер Шеф" на закуску паштет из утиных сердец, приготовленных су-вид с ежевичным соусом, а Юлия Венедиктова – щечки лосося в соусе из бульона и клубники. Эктор Хименес-Браво был поражен закуской Юлии, ведь она была очень вкусной.

Как основное блюдо Яна Балог подала черную треску на пару с ореховым соусом и бобами адамаме, а Юлия Венедиктова приготовила гребешки с манговым соусом и пюре из грибов и корнеплодов. В блюде Юли судьи заметили неудаленную мышцу в гребешке – Эктор Хименес-Браво отметил эту ошибку кулинара.

На десерт Яна Балог приготовила кокосовый мусс с орехом макадамия и кокосово-лаймовое мороженое, а Юля Венедиктова лимонный бисквит с меренгой и кремом.

Кто из девушек одержал победу в 10 сезоне "Мастер Шеф"? Судьи кулинарного шоу посовещались и назвали это имя – Яна Балог! Поздравляем победительницу 10 сезона "Мастер Шеф" и желаем уверенно идти к своей цели.

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