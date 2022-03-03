Павел выпекает именно такой хлеб и с помощью волонтеров раздает его на улицах Херсона. Рецепт простой и, мы уверены, вы также не раз будете к нему прибегать.
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Рецепт домашнего хлеба без молока
- Время: 4 часа
- Порции: 3 – 4
Приготовление:
- Для первого замешивания теста смешайте воду и муку. В течение 8 минут активно замешивайте тесто руками или воспользуйтесь кухонной машиной. Оставьте отдохнуть на 10-20 минут, чтобы глютен разошёлся и хлеб не деформировался при выпечке.
- Для второго замеса: добавьте в массу дрожжи, соль и замешивайте еще 8 минут на высоких оборотах машины или активно руками.
- Переложите тесто в чистый пищевой контейнер, накройте крышкой или слоем пищевой пленки и оставьте отдохнуть на 90 минут.
- Разделите тесто по 500 г. Придайте ему форму и обваляйте в манной крупе или в муке.
- Переложите его на чистое полотенце и оставьте отдохнуть на 90 – 120 минут. Важно, чтобы он находился в тепле и без сквозняков.
- Разогрейте духовку до 240 градусов и выпекайте хлеб 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!