Саме за цим рецептом, Павло Серветник випікає хліб та за допомогою українських волонтерів роздає його на вулицях Херсона. Рецепт доволі простий, ви з легкістю зможете повторити його вдома та нагодувати сім'ю.

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Рецепт домашнього хліба без молока

Час: 4 години

4 години Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 650 мілілітрів води;

– 15 грамів дріжджів;

– 21 грамів солі.

Приготування:

Для першого замішування тіста змішайте воду та борошно. Протягом 8 хвилин активно замішуйте тісто руками або скористайтеся кухонною машиною. Залишіть відпочити на 10 – 20 хвилин, щоб глютен розійшовся і хліб не деформувався при випіканні.

Для другого замісу: додайте до маси дріжджі, сіль та замішуйте ще 8 хвилин на високих обертах машини або активно руками.

Перекладіть тісто в чистий харчовий контейнер, накрийте кришкою або шаром харчової плівки та залишіть його відпочити на 90 хвилин.

Розділіть тісто по 500 грамів. Надайте йому форму та обваляйте в манні крупі або в борошні.

Перекладіть його на чистий рушник та залишіть відпочити на 90 – 120 хвилин. Важливо, щоб він знаходився в теплі, та без протягів.

Розігрійте духовку до 240 градусів та випікайте хліб 30 – 35 хвилин.

Смачного!