Саме за цим рецептом, Павло Серветник випікає хліб та за допомогою українських волонтерів роздає його на вулицях Херсона. Рецепт доволі простий, ви з легкістю зможете повторити його вдома та нагодувати сім'ю.
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Рецепт домашнього хліба без молока
- Час: 4 години
- Порції: 3 – 4
Приготування:
- Для першого замішування тіста змішайте воду та борошно. Протягом 8 хвилин активно замішуйте тісто руками або скористайтеся кухонною машиною. Залишіть відпочити на 10 – 20 хвилин, щоб глютен розійшовся і хліб не деформувався при випіканні.
- Для другого замісу: додайте до маси дріжджі, сіль та замішуйте ще 8 хвилин на високих обертах машини або активно руками.
- Перекладіть тісто в чистий харчовий контейнер, накрийте кришкою або шаром харчової плівки та залишіть його відпочити на 90 хвилин.
- Розділіть тісто по 500 грамів. Надайте йому форму та обваляйте в манні крупі або в борошні.
- Перекладіть його на чистий рушник та залишіть відпочити на 90 – 120 хвилин. Важливо, щоб він знаходився в теплі, та без протягів.
- Розігрійте духовку до 240 градусів та випікайте хліб 30 – 35 хвилин.
Смачного!