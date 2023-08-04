Знание о том, почему бананы чернеют и как их сохранить свежими, поможет вам наслаждаться этими вкусными фруктами по полной. Используйте эти советы, чтобы ваши бананы оставались вкусными, а кожура – ярко-желтой!

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Почему бананы чернеют: научное объяснение

Этилен . Чрезмерно созревшие или поврежденные плоды выделяют гормон этилен, который ускоряет процесс созревания. Когда один банан начинает созревать, он испускает больше этилена, что влияет на другие бананы рядом.

. Температура. Тепло способствует ускоренному созреванию бананов. Поэтому, если они сохраняются при повышенных температурах, скорее начинают чернеть.

Влажность. Влажная среда может способствовать распаду бананов, в частности, при хранении в закрытых контейнерах или пластиковых пакетах.

Великолепный фрукт / Фото unsplash

Как сохранить бананы свежими

Не стоит держать перезрелые бананы рядом со свежими. Они выпускают больше этилена, что может способствовать более быстрому созреванию других бананов.

Желтые бананы можно хранить в холодильнике. Температура в холодильнике замедляет созревание, но кожура может почернеть. Однако фрукт останется вкусным. Разложите бананы таким образом, чтобы они не прикасались друг к другу.

Лайфхак: оберните кончики бананов в пластиковую пленку. Это может помочь задержать выпуск этилена и замедлить созревание.

Если вы видите, что бананы быстро чернеют, нарежьте их на несколько кусочков и поставьте в морозильную камеру. Замороженные бананы идеально подходят для смузи и десертов.