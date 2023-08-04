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Почему бананы чернеют: научное объяснение
- Этилен. Чрезмерно созревшие или поврежденные плоды выделяют гормон этилен, который ускоряет процесс созревания. Когда один банан начинает созревать, он испускает больше этилена, что влияет на другие бананы рядом.
- Температура. Тепло способствует ускоренному созреванию бананов. Поэтому, если они сохраняются при повышенных температурах, скорее начинают чернеть.
- Влажность. Влажная среда может способствовать распаду бананов, в частности, при хранении в закрытых контейнерах или пластиковых пакетах.
Великолепный фрукт / Фото unsplash
Как сохранить бананы свежими
Не стоит держать перезрелые бананы рядом со свежими. Они выпускают больше этилена, что может способствовать более быстрому созреванию других бананов.
Желтые бананы можно хранить в холодильнике. Температура в холодильнике замедляет созревание, но кожура может почернеть. Однако фрукт останется вкусным. Разложите бананы таким образом, чтобы они не прикасались друг к другу.
Если вы видите, что бананы быстро чернеют, нарежьте их на несколько кусочков и поставьте в морозильную камеру. Замороженные бананы идеально подходят для смузи и десертов.