Знання про те, чому банани чорніють та як їх зберегти свіжими, допоможе вам насолоджуватися цими смачними фруктами на повну. Використовуйте ці поради, щоб ваші банани залишалися смачними, а шкірка – яскраво-жовтою!
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Чому банани чорніють: наукове пояснення
- Етилен. Надміру достиглі або пошкоджені плоди виділяють гормон етилен, який прискорює процес дозрівання. Коли один банан починає дозрівати, він випускає більше етилену, що впливає на інші банани поряд.
- Температура. Тепло сприяє прискореному дозріванню бананів. Тому, якщо вони зберігаються при підвищених температурах, швидше починають чорніти.
- Вологість. Вологе середовище може сприяти розпаду бананів, зокрема, при зберіганні в закритих контейнерах або у пластикових пакетах.
Чудовий фрукт / Фото unsplash
Як зберегти банани свіжими
Не варто тримати перезрілі банани поруч зі свіжими. Вони випускають більше етилену, що може сприяти швидшому дозріванню інших бананів.
Жовті банани можна зберігати в холодильнику. Температура у холодильнику сповільнює дозрівання, але шкірка може зчорніти. Однак фрукт залишиться смачним. Розкладіть банани в такий спосіб, щоб вони не доторкалися один до одного.
Якщо бачите, що банани швидко чорніють, наріжте їх на кілька шматочків і поставте у морозильну камеру. Заморожені банани ідеально підходять для смузі та десертів.