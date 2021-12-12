Пищевые предпочтения знаменитостей считают разнообразием. Среди звезд просто невозможно найти людей с одинаковыми предпочтениями.

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Марк Цукерберг

Какие необычные пищевые привычки может быть у создателя Facebook? Хотя он признается, что, например, в случае завтраков неприхотлив и обычно ест все, что есть под рукой (чтобы не тратить время на принятие подобных решений), поэтому его меню может быть достаточно эксцентричным.

В 2011 году генеральный директор Facebook поставил перед собой "личный вызов": есть только мясо животных, которое он сам выращивает. У него есть козы, свиньи, куры и даже омары.

Основатель Фейсбука / Фото инстаграмм Марка Цукерберга

Бетховен

Теперь вернемся немного назад во времени, на рубеж 18 – 19 веков. Людвиг ван Бетховен любил макароны с маслом и сыром, а также суп с измельченными кусочками хлеба и двенадцатью яйцами. После еды он возвращался в пианино и играл до поздней ночи.

Известный композитор / Фото wikipedia

Стивен Кинг

Американский писатель, создатель литературы ужасов и один из самых читаемых авторов мира придерживается простого правила. Без чизкейка – не писать!

Невероятный писатель / Фото инстаграмм Стивена Кинга

Виктория Бекхэм

Бывшая звезда Spice Girls, дизайнер и жена Дэвида Бекхэма придерживается очень серьезной диеты. После пробуждения вместо кофе она пьет яблочный уксус, а на больших вечеринках жует кофейные зерна во избежание похмелья. Также предпочитает тосты из целозерной муки, посыпанные солью. Не ест молочные продукты и красное мясо, готовит дома без масла, масла и соусов.

Виктория любит следить за собой / Фото инстаграмм Виктории Бекхэм