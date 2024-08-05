Почему желток зеленеет

Все дело в том, что яичный белок содержит сероводород. Под воздействием температуры белок выделяет сернистые газы.

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Они создают реакцию с сульфидом железа, который есть в желтке, и в результате этого поверхность желтка становится зеленовато-серого цвета.

Как этого избежать

Проверенный метод – готовить яйца вкрутую нужно на пару. Если нет пароварки, то можно воспользоваться кастрюлей и дуршлагом. В этом случае после того, как вода закипит, важно накрыть кастрюлю крышкой.

На пару яйца следует готовить 12 минут. После этого времени сразу перекладываем их в ледяную воду. Таким образом желтки будут иметь эстетический вид без зеленоватого оттенка.

Этот соус должен быть в вашей кладовой: готовим аппетитный ткемали.