Чому жовток зеленіє

Уся річ у тому, що яєчний білок містить сірководень. Під впливом температури білок виділяє сірчисті гази.

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Вони створюють реакцію з сульфідом заліза, який є в жовтку, і внаслідок цього поверхня жовтка стає зеленувато-сіруватого кольору.

Як цього уникнути

Перевірений метод – готувати яйця на круто потрібно на пару. Якщо немає пароварки, то можна скористатися каструлею та друшляком. У цьому разі після того, як вода закипить, важливо накрити каструлю кришкою.

На пару яйця слід готувати 12 хвилин. Після цього часу одразу перекладаємо їх у крижану воду. В такий спосіб жовтки матимуть естетичний вигляд без зеленуватого відтінку.

Цей соус повинен бути у вашій коморі: готуємо апетитний ткемалі.