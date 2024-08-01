Ткемали не только подчеркивает вкус мясных блюд, но и придает им пикантную нотку. Приготовить этот соус совершенно нетрудно, а вот результат, который вы получите, просто захватывающий.
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Рецепт соуса ткемали
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- На первом этапе тщательно промойте сливы и удалите косточки. Переложите мякоть в блендер или пропустите через мясорубку, чтобы получить однородную массу.
- Очистите чеснок и измельчите его в чаше блендера. Добавьте полученную чесночную массу к сливам в большую кастрюлю.
- Промойте красный острый перец, отрежьте плодоножку и удалите семена. Нарежьте мякоть на кусочки среднего размера и измельчите их в блендере. Добавьте перец к смеси из слив и чеснока.
- Добавьте сахар, соль, томатную пасту и растительное масло без запаха к сливам, чесноку и перцу. Тщательно перемешайте и варите 40 – 60 минут после закипания. Продолжительность варки зависит от желаемой густоты соуса.
- После этого времени соус ткемали будет готов.
- Разлейте его по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните до зимы.