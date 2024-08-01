Ткемали не только подчеркивает вкус мясных блюд, но и придает им пикантную нотку. Приготовить этот соус совершенно нетрудно, а вот результат, который вы получите, просто захватывающий.

Интересно Это уже легенда: маринуем огурцы с секретным ингредиентом

Рецепт соуса ткемали

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма слив;

– 200 грамм чеснока;

– 2 – 3 перца чили;

– 200 грамм сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

На первом этапе тщательно промойте сливы и удалите косточки. Переложите мякоть в блендер или пропустите через мясорубку, чтобы получить однородную массу. Очистите чеснок и измельчите его в чаше блендера. Добавьте полученную чесночную массу к сливам в большую кастрюлю. Промойте красный острый перец, отрежьте плодоножку и удалите семена. Нарежьте мякоть на кусочки среднего размера и измельчите их в блендере. Добавьте перец к смеси из слив и чеснока. Добавьте сахар, соль, томатную пасту и растительное масло без запаха к сливам, чесноку и перцу. Тщательно перемешайте и варите 40 – 60 минут после закипания. Продолжительность варки зависит от желаемой густоты соуса. После этого времени соус ткемали будет готов. Разлейте его по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните до зимы.

Приготовьте любимый напиток Гарри Поттера: рецепт маслопива.