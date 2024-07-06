Этот лайфхак изменит вашу жизнь: как быстро почистить молодую картошку, не замазав руки

Молодой картофель можно готовить различными способами – варить, запекать в духовке, жарить на сковороде и тому подобное. Иногда его вообще можно не чистить, а только хорошо помыть от грязи.

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Как быстро почистить молодой картофель

Некоторые рецепты требуют, чтобы картофель был полностью очищен от кожуры. Однако она очень тонкая – не такая, как у взрослого картофеля.

Поэтому снять кожуру бывает проблематично. Обычно ее просто соскабливают, но это долго и может замазать руки, если работать без перчаток.



Соль поможет почистить молодой картофель / Фото Unsplash

Однако существует лайфхак с солью, который значительно упрощает жизнь. За один раз вы можете очистить целую кастрюлю молодого картофеля.

Хорошо помойте картофель под теплой проточной водой. Сложите его в кастрюлю и щедро посыпьте солью. Накройте кастрюлю крышкой и интенсивно потрясите. Кожура сама отойдет от корнеплодов. Затем картофель достаточно просто еще раз помыть.

Также такой лайфхак можно использовать для чистки картофеля в плотном полиэтиленовом пакете. Для этого положите влажную чистую картошку с солью в пакет, завяжите и интенсивно потрясите.

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