Цей лайфхак змінить ваше життя: як швидко почистити молоду картоплю, не замастивши руки

Молоду картоплю можна готувати різними способами – варити, запікати в духовці, смажити на пательні тощо. Інколи її взагалі можна не чистити, а лише добре помити від бруду.

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Як швидко почистити молоду картоплю

Деякі рецепти вимагають, щоб картопля була повністю очищена від шкірки. Однак вона є дуже тонкою – не такою, як у дорослої картоплі.

Тому зняти шкірку буває проблематично. Зазвичай її просто зішкрібають, але це довго і може замастити руки, якщо працювати без рукавичок.



Сіль допоможе почистити молоду картоплю / Фото Unsplash

Проте існує лайфхак із сіллю, який значно спрощує життя. За один раз ви можете очистити цілу каструлю молодої картоплі.

Добре помийте картоплю під теплою проточною водою. Складіть її в каструлю і щедро посипте сіллю. Накрийте каструлю кришкою та інтенсивно потрусіть. Шкірка сама відійде від коренеплодів. Потім картоплю достатньо просто ще раз помити.

Також такий лайфхак можна використовувати для чищення картоплі в щільному поліетиленовому пакеті. Для цього покладіть вологу чисту картоплю з сіллю в пакет, зав'яжіть та інтенсивно потрусіть.

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