Она идеально подойдет для семейного ужина. Ваши родные будут в восторге.
Стоит попробовать Роскошный летний ужин: готовим фантастический картофель с лисичками
Кабачковая запеканка
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить эту вкусную запеканку: видео
Приготовление:
- Кабачок, филе и картофель нарежьте на длинные тонкие кусочки.
- Картофель проварите в кипящей подсоленной воде 7 – 10 минут.
- В форму, смазанную маслом, поочередно выложите кабачок, картофель, филе и сыр. Сверху щедро смажьте маслом, посолите и поперчите. Отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут.
- Для соуса нагрейте масло и всыпьте просеянную муку. Постоянно помешивая, влейте молоко и добавьте яйцо. Варите до загустения. По желанию добавьте мускатный орех, тимьян. Посолите и поперчите по вкусу.
- Достаньте запеканку из духовки, залейте соусом, выложите сверху 2 – 3 кусочка сыра, посыпьте пармезаном и отправьте запекаться еще на 35 – 45 минут.