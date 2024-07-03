Она идеально подойдет для семейного ужина. Ваши родные будут в восторге.

Стоит попробовать Роскошный летний ужин: готовим фантастический картофель с лисичками

Кабачковая запеканка

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить эту вкусную запеканку: видео

Приготовление:

  1. Кабачок, филе и картофель нарежьте на длинные тонкие кусочки.
  2. Картофель проварите в кипящей подсоленной воде 7 – 10 минут.
  3. В форму, смазанную маслом, поочередно выложите кабачок, картофель, филе и сыр. Сверху щедро смажьте маслом, посолите и поперчите. Отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут.
  4. Для соуса нагрейте масло и всыпьте просеянную муку. Постоянно помешивая, влейте молоко и добавьте яйцо. Варите до загустения. По желанию добавьте мускатный орех, тимьян. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Достаньте запеканку из духовки, залейте соусом, выложите сверху 2 – 3 кусочка сыра, посыпьте пармезаном и отправьте запекаться еще на 35 – 45 минут.