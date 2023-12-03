Когда времени мало: подборка самых вкусных и быстрых зимних завтраков

24 канал предлагает вам 5 рецептов зимних завтраков, которые вы с легкостью сможете приготовить дома в считанные минуты. Обязательно попробуйте и вы не останетесь разочарованными.

Будет вкусно "Курица по-домашнему": классические блюда для уютных зимних вечеров

Сэндвич с колбасой и плавленым сыром

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– 2 ломтика твердого сыра;

– помидор;

– 2 столовые ложки плавленого сыра;

– 4 кусочка колбасы;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

На сухой горячей сковороде обжарьте хлеб с обеих сторон. Смажьте его плавленым сыром. Выложите кольца помидоров, посыпьте специями. Далее добавьте ломтик сыра и колбасы. Сложите тосты вдвое и разрежьте пополам.

Чиа-пудинг с фруктами

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов греческого йогурта;

– 2 столовые ложки семян чиа;

– ягоды или фрукты.

Приготовление:

В порционные мисочки выложите по 200 граммов йогурта без наполнителя, смешайте с семенами чиа. Накройте крышкой или слоем пищевой пленки и оставьте в холодильнике на ночь. Перед подачей нарежьте небольшими кусочками фрукты и посыпьте пудинг сверху.

Тарелка хумуса с фалафелем

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов хумуса;

– 6 – 8 шариков фалафеля;

– помидор;

– огурец;

– 2 столовые ложки тахины;

– кинза или петрушка;

– маринованный или свежий красный лук.

Приготовление:

Выложите на тарелки хумус, разогрейте в микроволновке шарики фалафеля. Нарежьте мелкими кусочками помидоры и огурцы, заправьте тахиной. Подавайте арабский салат рядом с фалафелем. Обильно посыпьте зеленью кинзы и нарезанным луком. Также можно подать оливки, маринованные огурцы или другие овощи.



Быстрые завтраки могут быть очень вкусными / Фото Unsplash

Тосты из гуакамоле

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 4 помидора черри;

– 3 – 4 веточки кинзы;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу. Приготовление:

Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Разомните мякоть вилкой в небольшой салатнице. Окропите авокадо лимонным соком и перемешайте. Помидоры порежьте пополам, добавьте к авокадо, посолите и поперчите. Свежие веточки кинзы мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо и помидорам. Тщательно перемешайте гуакамоле и подавайте его на цельнозерновых тостах или хлебцах. По желанию тосты из гуакамоле можно полить бальзамическим кремом.

Овсянка на воде с манго и мятой

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки овсянки;

– 150 – 200 миллилитров воды;

– кусочки манго;

– веточка мяты;

– другие фрукты и ягоды по вашему вкусу.

Приготовление:

Отварите овсянку на воде до готовности. Переложите в глубокую чашу для завтрака. Выложите на овсянку кусочки манго или пюре манго и мяты, предварительно измельчив их в блендере несколько секунд. По желанию добавьте к каше кусочки киви, ананаса или хурмы. Подавайте диетическую и постную овсянку с манго горячей.

Приятного аппетита!

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