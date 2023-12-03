Коли часу є обмаль: підбірка найсмачніших і найшвидших зимових сніданків

24 канал пропонує вам 5 рецептів зимових сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте і ви не залишитеся розчарованими.

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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– тостовий хліб;

– 2 скибки твердого сиру;

– помідор;

– 2 столові ложки плавленого сиру;

– 4 шматочки ковбаси;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

На сухій гарячій сковорідці обсмажте тостовий хліб з обох сторін. Змастіть його плавленим сиром. Викладіть кільця помідорів, посипте спеціями. Далі додайте скибку сиру та ковбасу. Складіть тости вдвоє та розріжте навпіл.

Чіа-пудинг з фруктами

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів грецького йогурту;

– 2 столові ложки насіння чіа;

– ягоди чи фрукти.

Приготування:

У порційні мисочки викладіть по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішайте з насінням чіа. Накрийте кришкою чи шаром харчової плівки та залиште в холодильнику на ніч. Перед подачею наріжте фрукти невеликими шматочками та посипте пудинг зверху.

Тарілка хумусу з фалафелем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів хумусу;

– 6 – 8 кульок фалафеля;

– помідор;

– огірок;

– 2 столові ложки тахіни;

– кінза чи петрушка;

– маринована чи свіжа червона цибуля.

Приготування:

Викладіть на тарілки хумус, розігрійте в мікрохвильовій печі кульки фалафеля. Наріжте дрібними шматочками помідори та огірки, заправте тахіною. Подавайте арабський салат поряд з фалафелем. Рясно посипте все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, мариновані огірки чи інші овочі.



Швидкі сніданки можуть бути дуже смачними / Фото Unsplash

Тости з гуакамоле

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 4 помідори чері;

– 3 – 4 гілочки кінзи;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак. Приготування:

Почистьте авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть м'якоть виделкою у невеликій салатниці. Скропіть авокадо лимонним соком та перемішайте. Помідори поріжте навпіл, додайте до авокадо, посоліть і поперчіть. Свіжі гілочки кінзи дрібно наріжте ножем і також додайте до авокадо та помідорів. Ретельно перемішайте гуакамоле та подавайте його на цільнозернових тостах або хлібцях. За бажанням тости з гуакамоле можна полити бальзамічним кремом.

Вівсянка на воді з манго та м'ятою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 3 столові ложки вівсянки;

– 150 – 200 мілілітрів води;

– шматочки манго;

– гілочка м'яти;

– інші фрукти і ягоди на ваш смак.

Приготування:

Відваріть вівсянку на воді до готовності. Перекладіть у глибоку миску для сніданку. Викладіть на вівсянку шматочки манго або пюре манго та м'яти, попередньо подрібнивши їх у блендері кілька секунд. За бажанням додайте до каші шматочки ківі, ананасу або хурми. Подавайте дієтичну та пісну вівсянку з манго гарячою.

Смачного!

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