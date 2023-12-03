Коли часу є обмаль: підбірка найсмачніших і найшвидших зимових сніданків

24 канал пропонує вам 5 рецептів зимових сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте і ви не залишитеся розчарованими.
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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На сухій гарячій сковорідці обсмажте тостовий хліб з обох сторін.
- Змастіть його плавленим сиром.
- Викладіть кільця помідорів, посипте спеціями. Далі додайте скибку сиру та ковбасу.
- Складіть тости вдвоє та розріжте навпіл.
Чіа-пудинг з фруктами
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У порційні мисочки викладіть по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішайте з насінням чіа.
- Накрийте кришкою чи шаром харчової плівки та залиште в холодильнику на ніч.
- Перед подачею наріжте фрукти невеликими шматочками та посипте пудинг зверху.
Тарілка хумусу з фалафелем
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Викладіть на тарілки хумус, розігрійте в мікрохвильовій печі кульки фалафеля.
- Наріжте дрібними шматочками помідори та огірки, заправте тахіною. Подавайте арабський салат поряд з фалафелем.
- Рясно посипте все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, мариновані огірки чи інші овочі.
Швидкі сніданки можуть бути дуже смачними / Фото Unsplash
Тости з гуакамоле
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
- Почистьте авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть м'якоть виделкою у невеликій салатниці. Скропіть авокадо лимонним соком та перемішайте.
- Помідори поріжте навпіл, додайте до авокадо, посоліть і поперчіть.
- Свіжі гілочки кінзи дрібно наріжте ножем і також додайте до авокадо та помідорів.
- Ретельно перемішайте гуакамоле та подавайте його на цільнозернових тостах або хлібцях. За бажанням тости з гуакамоле можна полити бальзамічним кремом.
Вівсянка на воді з манго та м'ятою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Відваріть вівсянку на воді до готовності. Перекладіть у глибоку миску для сніданку.
- Викладіть на вівсянку шматочки манго або пюре манго та м'яти, попередньо подрібнивши їх у блендері кілька секунд. За бажанням додайте до каші шматочки ківі, ананасу або хурми.
- Подавайте дієтичну та пісну вівсянку з манго гарячою.
Смачного!