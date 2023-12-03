24 канал пропонує вам 5 рецептів зимових сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Обов'язково спробуйте і ви не залишитеся розчарованими.

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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. На сухій гарячій сковорідці обсмажте тостовий хліб з обох сторін.
  2. Змастіть його плавленим сиром.
  3. Викладіть кільця помідорів, посипте спеціями. Далі додайте скибку сиру та ковбасу.
  4. Складіть тости вдвоє та розріжте навпіл.

Чіа-пудинг з фруктами

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. У порційні мисочки викладіть по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішайте з насінням чіа.
  2. Накрийте кришкою чи шаром харчової плівки та залиште в холодильнику на ніч.
  3. Перед подачею наріжте фрукти невеликими шматочками та посипте пудинг зверху.

Тарілка хумусу з фалафелем

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. Викладіть на тарілки хумус, розігрійте в мікрохвильовій печі кульки фалафеля.
  2. Наріжте дрібними шматочками помідори та огірки, заправте тахіною. Подавайте арабський салат поряд з фалафелем.
  3. Рясно посипте все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, мариновані огірки чи інші овочі.

Коли часу є обмаль: підбірка найсмачніших і найшвидших зимових сніданків
Швидкі сніданки можуть бути дуже смачними / Фото Unsplash

Тости з гуакамоле

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
  1. Почистьте авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Розімніть м'якоть виделкою у невеликій салатниці. Скропіть авокадо лимонним соком та перемішайте.
  2. Помідори поріжте навпіл, додайте до авокадо, посоліть і поперчіть.
  3. Свіжі гілочки кінзи дрібно наріжте ножем і також додайте до авокадо та помідорів.
  4. Ретельно перемішайте гуакамоле та подавайте його на цільнозернових тостах або хлібцях. За бажанням тости з гуакамоле можна полити бальзамічним кремом.

Вівсянка на воді з манго та м'ятою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. Відваріть вівсянку на воді до готовності. Перекладіть у глибоку миску для сніданку.
  2. Викладіть на вівсянку шматочки манго або пюре манго та м'яти, попередньо подрібнивши їх у блендері кілька секунд. За бажанням додайте до каші шматочки ківі, ананасу або хурми.
  3. Подавайте дієтичну та пісну вівсянку з манго гарячою.

Смачного!