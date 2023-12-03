Когда времени мало: подборка самых вкусных и быстрых зимних завтраков
3 декабря 2023, 11:14Читати новину українською
Утром не всегда есть время и желание готовить сложные блюда. Однако даже простые завтраки могут быть вкусными и питательными.
24 канал предлагает вам 5 рецептов зимних завтраков, которые вы с легкостью сможете приготовить дома в считанные минуты. Обязательно попробуйте и вы не останетесь разочарованными.
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Сэндвич с колбасой и плавленым сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– тостовый хлеб;
– 2 ломтика твердого сыра;
– помидор;
– 2 столовые ложки плавленого сыра;
– 4 кусочка колбасы;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- На сухой горячей сковороде обжарьте хлеб с обеих сторон.
- Смажьте его плавленым сыром.
- Выложите кольца помидоров, посыпьте специями. Далее добавьте ломтик сыра и колбасы.
- Сложите тосты вдвое и разрежьте пополам.
Чиа-пудинг с фруктами
- Время: 5 минут
- Порции: 2
– 400 граммов греческого йогурта;
– 2 столовые ложки семян чиа;
– ягоды или фрукты.
Приготовление:
- В порционные мисочки выложите по 200 граммов йогурта без наполнителя, смешайте с семенами чиа.
- Накройте крышкой или слоем пищевой пленки и оставьте в холодильнике на ночь.
- Перед подачей нарежьте небольшими кусочками фрукты и посыпьте пудинг сверху.
Тарелка хумуса с фалафелем
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 200 граммов хумуса;
– 6 – 8 шариков фалафеля;
– помидор;
– огурец;
– 2 столовые ложки тахины;
– кинза или петрушка;
– маринованный или свежий красный лук.
Приготовление:
- Выложите на тарелки хумус, разогрейте в микроволновке шарики фалафеля.
- Нарежьте мелкими кусочками помидоры и огурцы, заправьте тахиной. Подавайте арабский салат рядом с фалафелем.
- Обильно посыпьте зеленью кинзы и нарезанным луком. Также можно подать оливки, маринованные огурцы или другие овощи.
Быстрые завтраки могут быть очень вкусными / Фото Unsplash
Тосты из гуакамоле
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 2 авокадо;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 4 помидора черри;
– 3 – 4 веточки кинзы;
– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.
Приготовление:
- Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Разомните мякоть вилкой в небольшой салатнице. Окропите авокадо лимонным соком и перемешайте.
- Помидоры порежьте пополам, добавьте к авокадо, посолите и поперчите.
- Свежие веточки кинзы мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо и помидорам.
- Тщательно перемешайте гуакамоле и подавайте его на цельнозерновых тостах или хлебцах. По желанию тосты из гуакамоле можно полить бальзамическим кремом.
Овсянка на воде с манго и мятой
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 3 столовые ложки овсянки;
– 150 – 200 миллилитров воды;
– кусочки манго;
– веточка мяты;
– другие фрукты и ягоды по вашему вкусу.
Приготовление:
- Отварите овсянку на воде до готовности. Переложите в глубокую чашу для завтрака.
- Выложите на овсянку кусочки манго или пюре манго и мяты, предварительно измельчив их в блендере несколько секунд. По желанию добавьте к каше кусочки киви, ананаса или хурмы.
- Подавайте диетическую и постную овсянку с манго горячей.
Приятного аппетита!Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить разные тарталетки с тунцом всего за 10 минут.