Революция в мире закусок: топ летних салатов без майонеза
16 июля 2023, 18:30Читати новину українською
Источник:smaker
Лето – это период легких и быстрых закусок, которые не слишком отягощают желудок. Салаты без майонеза – именно то, что нужно в этот период.
Летние салаты должны иметь несколько основных характеристик – простые в приготовлении, вкусные, питательные, но не жирные. Просто и со вкусом – такие опции понравятся всем.
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Салат с перепелиными яйцами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Легкие салаты для лета / Фото smakerИнгредиенты:
– 5 – 6 перепелиных яиц;
– 150 грамм помидоров черри;
– пучок листьев салата;
– 400 грамм куриного филе;
– 100 грамм черных оливок;
– 2 – 3 ломтика черствого пшеничного хлеба;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– сушеные травы: чабрец, орегано, базилик, майоран по вкусу;
– щепотка паприки;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 столовые ложки масла;
соус:
– 2 столовые ложки винного уксуса или лимонного сока;
– 2 – 3 столовых ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу;
– по желанию 1 зубчик чеснока.
Приготовление:
- Курицу промойте, обсушите и отложите на блюдо. В стакане смешайте горчицу, масло и травы. Полученным маринадом натрите куриное филе.
- Заверните его в алюминиевую фольгу или положите в рукав для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 – 30 минут. Также можно отварить или пожарить курицу на сковороде. После термической обработки мясо остудите, затем нарежьте кубиками.
- Ломтики хлеба нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.
- Сварить яйца всмятку.
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Для приготовления заправки в миске смешайте уксус, растительное масло, травы, приправьте солью и перцем. Если вам нравится вкус чеснока в салатах, можно добавить измельченный чеснок. Заправку тщательно перемешайте.
- На большую тарелку выложите листья салата, затем нарежьте курицу и сухарики. Затем добавьте нарезанные маслины, четвертинки или половинки помидоров и вареные перепелиные яйца.
- Полейте салат заправкой.
Салат буррата с томатами
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Вкус лета / Фото smakerИнгредиенты:
– 5 помидоров среднего размера;
– шарик сыра буррата;
– горсть листьев базилика;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– 3 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Помидоры тщательно вымойте. Нарежьте четвертинками или ломтиками.
- Промойте листья базилика.
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Выложите сыр буррата в центр большой тарелки, вокруг него разложите нарезанные помидоры и листики базилика.
- Сбрызните салат оливковым маслом и приправьте солью и перцем.
- Подавайте буррату с томатами в компании с хрустящим багетом.
Июльский салат
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 3 огурца;
– 1 пучок редиса;
– 1 большое яблоко;
– пол лимона или лайма;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– пол чайной ложки меда;
– 2 столовые ложки петрушки;
– соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы, редис и яблоки тщательно вымойте. Корку можно оставить, чтобы салат был более хрустящим. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кубиками.
- Огурцы нарежьте такими же кусочками, а редис – кружочками.
- Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
- Поместите все ингредиенты в миску.
- Сделайте соус: раздавите чеснок, выдавите лимонный сок. Смешайте их с растительным маслом, медом, солью и перцем.
- Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте и оставьте на 5 – 10 минут, чтобы вкусы хорошо сочетались.