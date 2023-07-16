Летние салаты должны иметь несколько основных характеристик – простые в приготовлении, вкусные, питательные, но не жирные. Просто и со вкусом – такие опции понравятся всем.
Не пропустите Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок
Салат с перепелиными яйцами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Легкие салаты для лета / Фото smaker
Приготовление:
- Курицу промойте, обсушите и отложите на блюдо. В стакане смешайте горчицу, масло и травы. Полученным маринадом натрите куриное филе.
- Заверните его в алюминиевую фольгу или положите в рукав для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 – 30 минут. Также можно отварить или пожарить курицу на сковороде. После термической обработки мясо остудите, затем нарежьте кубиками.
- Ломтики хлеба нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.
- Сварить яйца всмятку.
- Для приготовления заправки в миске смешайте уксус, растительное масло, травы, приправьте солью и перцем. Если вам нравится вкус чеснока в салатах, можно добавить измельченный чеснок. Заправку тщательно перемешайте.
- На большую тарелку выложите листья салата, затем нарежьте курицу и сухарики. Затем добавьте нарезанные маслины, четвертинки или половинки помидоров и вареные перепелиные яйца.
- Полейте салат заправкой.
Салат буррата с томатами
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Вкус лета / Фото smaker
Приготовление:
- Помидоры тщательно вымойте. Нарежьте четвертинками или ломтиками.
- Промойте листья базилика.
- Выложите сыр буррата в центр большой тарелки, вокруг него разложите нарезанные помидоры и листики базилика.
- Сбрызните салат оливковым маслом и приправьте солью и перцем.
- Подавайте буррату с томатами в компании с хрустящим багетом.
Июльский салат
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Такое наслаждение / smaker
Приготовление:
- Огурцы, редис и яблоки тщательно вымойте. Корку можно оставить, чтобы салат был более хрустящим. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кубиками.
- Огурцы нарежьте такими же кусочками, а редис – кружочками.
- Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
- Поместите все ингредиенты в миску.
- Сделайте соус: раздавите чеснок, выдавите лимонный сок. Смешайте их с растительным маслом, медом, солью и перцем.
- Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте и оставьте на 5 – 10 минут, чтобы вкусы хорошо сочетались.