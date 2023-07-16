Летние салаты должны иметь несколько основных характеристик – простые в приготовлении, вкусные, питательные, но не жирные. Просто и со вкусом – такие опции понравятся всем.

Не пропустите Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Салат с перепелиными яйцами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Легкие салаты для лета / Фото smaker

Приготовление:

  • Курицу промойте, обсушите и отложите на блюдо. В стакане смешайте горчицу, масло и травы. Полученным маринадом натрите куриное филе.
  • Заверните его в алюминиевую фольгу или положите в рукав для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 – 30 минут. Также можно отварить или пожарить курицу на сковороде. После термической обработки мясо остудите, затем нарежьте кубиками.
  • Ломтики хлеба нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.
  • Сварить яйца всмятку.
  • Для приготовления заправки в миске смешайте уксус, растительное масло, травы, приправьте солью и перцем. Если вам нравится вкус чеснока в салатах, можно добавить измельченный чеснок. Заправку тщательно перемешайте.
  • На большую тарелку выложите листья салата, затем нарежьте курицу и сухарики. Затем добавьте нарезанные маслины, четвертинки или половинки помидоров и вареные перепелиные яйца.
  • Полейте салат заправкой.

Салат буррата с томатами

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Вкус лета / Фото smaker

Приготовление:

  • Помидоры тщательно вымойте. Нарежьте четвертинками или ломтиками.
  • Промойте листья базилика.
  • Выложите сыр буррата в центр большой тарелки, вокруг него разложите нарезанные помидоры и листики базилика.
  • Сбрызните салат оливковым маслом и приправьте солью и перцем.
  • Подавайте буррату с томатами в компании с хрустящим багетом.

Июльский салат

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Такое наслаждение / smaker

Приготовление:

  • Огурцы, редис и яблоки тщательно вымойте. Корку можно оставить, чтобы салат был более хрустящим. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кубиками.
  • Огурцы нарежьте такими же кусочками, а редис – кружочками.
  • Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
  • Поместите все ингредиенты в миску.
  • Сделайте соус: раздавите чеснок, выдавите лимонный сок. Смешайте их с растительным маслом, медом, солью и перцем.
  • Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте и оставьте на 5 – 10 минут, чтобы вкусы хорошо сочетались.