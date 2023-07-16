Летние салаты должны иметь несколько основных характеристик – простые в приготовлении, вкусные, питательные, но не жирные. Просто и со вкусом – такие опции понравятся всем.

Не пропустите Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Салат с перепелиными яйцами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Легкие салаты для лета / Фото smaker

Ингредиенты :

– 5 – 6 перепелиных яиц;

– 150 грамм помидоров черри;

– пучок листьев салата;

– 400 грамм куриного филе;

– 100 грамм черных оливок;

– 2 – 3 ломтика черствого пшеничного хлеба;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– сушеные травы: чабрец, орегано, базилик, майоран по вкусу;

– щепотка паприки;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 2 столовые ложки масла;

соус:

– 2 столовые ложки винного уксуса или лимонного сока;

– 2 – 3 столовых ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу;

– по желанию 1 зубчик чеснока.

Приготовление:

Курицу промойте, обсушите и отложите на блюдо. В стакане смешайте горчицу, масло и травы. Полученным маринадом натрите куриное филе.

Заверните его в алюминиевую фольгу или положите в рукав для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 – 30 минут. Также можно отварить или пожарить курицу на сковороде. После термической обработки мясо остудите, затем нарежьте кубиками.

Ломтики хлеба нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки.

Сварить яйца всмятку.

Для приготовления заправки в миске смешайте уксус, растительное масло, травы, приправьте солью и перцем. Если вам нравится вкус чеснока в салатах, можно добавить измельченный чеснок. Заправку тщательно перемешайте.

На большую тарелку выложите листья салата, затем нарежьте курицу и сухарики. Затем добавьте нарезанные маслины, четвертинки или половинки помидоров и вареные перепелиные яйца.

Полейте салат заправкой.

Салат буррата с томатами

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Вкус лета / Фото smaker

Ингредиенты :

– 5 помидоров среднего размера;

– шарик сыра буррата;

– горсть листьев базилика;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– 3 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Помидоры тщательно вымойте. Нарежьте четвертинками или ломтиками.

Промойте листья базилика.

Выложите сыр буррата в центр большой тарелки, вокруг него разложите нарезанные помидоры и листики базилика.

Сбрызните салат оливковым маслом и приправьте солью и перцем.

Подавайте буррату с томатами в компании с хрустящим багетом.

Июльский салат

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Такое наслаждение / smaker

Ингредиенты :

– 3 огурца;

– 1 пучок редиса;

– 1 большое яблоко;

– пол лимона или лайма;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– пол чайной ложки меда;

– 2 столовые ложки петрушки;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы, редис и яблоки тщательно вымойте. Корку можно оставить, чтобы салат был более хрустящим. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кубиками.

Огурцы нарежьте такими же кусочками, а редис – кружочками.

Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте.

Поместите все ингредиенты в миску.

Сделайте соус: раздавите чеснок, выдавите лимонный сок. Смешайте их с растительным маслом, медом, солью и перцем.

Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте и оставьте на 5 – 10 минут, чтобы вкусы хорошо сочетались.