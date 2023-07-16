Літні салати мають мати кілька основних характеристик – прості у приготуванні, смачні, поживні, проте не жирні. Просто і зі смаком – такі опції сподобаються усім.

Не пропустіть Свято навіть у будній день: 3 небанальні рецепти з курячих ковбасок

Салат з перепелиними яйцями

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Легкі салати для літа / Фото smaker

Інгредієнти:

– 5 – 6 перепелиних яєць;

– 150 грамів помідорів черрі;

– пучок листя салату;

– 400 грамів курячого філе;

– 100 грамів чорних оливок;

– 2-3 скибочки черствого пшеничного хліба;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– сушені трави: чебрець, орегано, базилік, майоран до смаку;

– дрібка паприки;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 столові ложки олії;

соус:

– 2 столові ложки винного оцту або лимонного соку;

– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль і перець до смаку;

– за бажанням 1 зубчик часнику.

Приготування:

Курку промийте, обсушіть і відкладіть на блюдо. У склянці змішайте гірчицю, масло і трави. Отриманим маринадом натріть куряче філе.

Загорніть його в алюмінієву фольгу або покладіть в рукав для запікання і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 – 30 хвилин. Також можна відварити або посмажити курку на сковороді. Після термічної обробки м'ясо остудіть, потім наріжте кубиками.

Скибочки хліба наріжте кубиками і обсмажте на вершковому маслі до рум'яної скоринки.

Зваріть яйця на круто.

Для приготування заправки у мисці змішайте оцет, олію, трави, приправте сіллю та перцем. Якщо вам подобається смак часнику в салатах, можна додати подрібнений часник. Заправку ретельно перемішайте.

На велику тарілку викладіть листя салату, потім наріжте курку і сухарики. Згодом додайте нарізані маслини, четвертинки або половинки помідорів і варені перепелині яйця.

Полийте салат заправкою.

Салат буррата з томатами

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Смак літа / Фото smaker

Інгредієнти:

– 5 помідорів середнього розміру;

– кулька сиру буррата;

– жменю листя базиліка;

– сіль до смаку;

– перець до смаку;

– 3 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Помідори ретельно вимийте. Наріжте четвертинками або скибочками.

Промийте листя базиліка.

Викладіть сир буррата в центр великої тарілки, навколо нього розкладіть нарізані помідори та листочки базиліка.

Збризніть салат оливковою олією і приправте сіллю і перцем.

Подавайте буррату з томатами в компанії з хрустким багетом.

Липневий салат

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Така насолода / smaker

Інгредієнти:

– 3 огірки;

– 1 пучок редиски;

– 1 велике яблуко;

– пів лимона або лайма;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– пів чайної ложки меду;

– 2 столові ложки петрушки;

– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Огірки, редис і яблука ретельно вимийте. Скоринку можна залишити, щоб салат був більш хрустким. З яблук видаліть серцевину і наріжте їх кубиками.

Огірки наріжте такими ж шматочками, а редис – кружечками.

Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Помістіть усі інгредієнти в миску.

Зробіть соус: роздавіть часник, видавіть лимонний сік. Змішайте їх з олією, медом, сіллю і перцем.

Полийте салат заправкою, ретельно перемішайте і залишіть на 5 – 10 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

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