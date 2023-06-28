У поліській кухні багато страв, які також популярні в Польщі, Білорусі. Проте справжньою батьківщиною їх є саме українська кухня.

Читайте також Від історії до рецепта: готуємо справжній американський гамбургер

Ми поділимося з вами рецептами найпопулярніших страв: супу з перлової крупи, вареників з незвичною начинкою та картопляних палюшок "копитки".

Вареники з чорницею та квасолею

Ця страва доволі незвичайна, але вона є зіркою поліської кухні. Суть страви у тому, аби поєднати чорниці з товченою квасолею. Дивно, але дуже смачно!



Вареники / Фото Панянка

Вам потрібно замісити дріжджове тісто і залишити для бродіння. Сухі чорниці запарити, квасолю зварити і товкти. Змішати чорниці із квасолею і додати цукор. Зліпити вареники і зварити. Подати зі сметаною.

Рецепт супу Пенцах

*Пенцах у перекладі перлова крупа.

Час: 3 години

3 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 300 грамів яловичих кісток;

– 50 грамів сушених грибів;

– 1—2 цибулі, петрушка;

– 100 грамів перлової крупи;

– 1 ложка вершкового масла;

– 1 ложка борошна;

– 100 грамів сметани;

– суха зеленина петрушки і кропу.

Приготування:

Кістки заливаємо 2 літрами холодної води і варимо на повільному вогні. Коли закипить, знімаємо піну, солимо і додаємо петрушку та розрізану навпіл, підпечену на сковорідці цибулю.

Окремо відварюємо гриби, нарізаємо їх соломкою і разом з відваром вливаємо в супу.

Пенцак (перлову крупу) перебираємо, миємо і заливаємо на 2—3 години окропом, щоб швидше розварився.

Масло обсмажуємо з борошном до ясно-брунатного кольору, заправляємо суп, додаємо крупу та доводимо до кипіння. Присмачуємо зеленню.

Наливаючи суп у тарілки додаємо сметану.

Смачного!

Копитки – картопляні галушки

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– 400 грамів борошна;

– 2 курячих яйця;

– 60 грамів картопляного крохмалю;

– масло вершкове;

– сіль.

Приготування:

Картоплю миємо, очищаємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності 30 хвилин. Потім перебиваємо в пюре, додаємо просіяне борошно, крохмаль і яйця. Солимо і замішуємо туге тісто.



Копитки / Фото Поліш фудіс

Розкачуємо тісто на посипаній борошном поверхні у формі ковбаски і нарізаємо її невеликими ромбиками навскіс.

Доводимо до кипіння воду, солимо і варимо копитки протягом 3 – 5 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло і подаємо до столу.

Смачного!

Зацікавила українська кухня? У нас також є 5 забутих страв з цілої України з рецептами.