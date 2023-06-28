У поліській кухні багато страв, які також популярні в Польщі, Білорусі. Проте справжньою батьківщиною їх є саме українська кухня.
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Ми поділимося з вами рецептами найпопулярніших страв: супу з перлової крупи, вареників з незвичною начинкою та картопляних палюшок "копитки".
Вареники з чорницею та квасолею
Ця страва доволі незвичайна, але вона є зіркою поліської кухні. Суть страви у тому, аби поєднати чорниці з товченою квасолею. Дивно, але дуже смачно!
Вареники / Фото Панянка
Вам потрібно замісити дріжджове тісто і залишити для бродіння. Сухі чорниці запарити, квасолю зварити і товкти. Змішати чорниці із квасолею і додати цукор. Зліпити вареники і зварити. Подати зі сметаною.
Рецепт супу Пенцах
*Пенцах у перекладі перлова крупа.
- Час: 3 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Кістки заливаємо 2 літрами холодної води і варимо на повільному вогні. Коли закипить, знімаємо піну, солимо і додаємо петрушку та розрізану навпіл, підпечену на сковорідці цибулю.
- Окремо відварюємо гриби, нарізаємо їх соломкою і разом з відваром вливаємо в супу.
- Пенцак (перлову крупу) перебираємо, миємо і заливаємо на 2—3 години окропом, щоб швидше розварився.
- Масло обсмажуємо з борошном до ясно-брунатного кольору, заправляємо суп, додаємо крупу та доводимо до кипіння. Присмачуємо зеленню.
- Наливаючи суп у тарілки додаємо сметану.
Смачного!
Копитки – картопляні галушки
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Картоплю миємо, очищаємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності 30 хвилин. Потім перебиваємо в пюре, додаємо просіяне борошно, крохмаль і яйця. Солимо і замішуємо туге тісто.
Копитки / Фото Поліш фудіс
- Розкачуємо тісто на посипаній борошном поверхні у формі ковбаски і нарізаємо її невеликими ромбиками навскіс.
- Доводимо до кипіння воду, солимо і варимо копитки протягом 3 – 5 хвилин. Зціджуємо воду, додаємо вершкове масло і подаємо до столу.
Смачного!