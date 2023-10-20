24 канал подготовил подборку блюд, которые идеально подойдут к завтраку и не навредят фигуре. Конечно, все зависит еще и от времени потребления блюд и ингредиентов, которые вы выберете. Но если есть сладкие блюда до 12 часов дня – они пойдут только на пользу.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Выбирайте вариант завтрака, который вам нравится, или готовьте все три.
Чиа пудинг
Приготовление:
- Залейте семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом по выбору, тщательно перемешайте ингредиенты.
- Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.
Чиа пудинг / Фото delicious plate
- Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8-10 часов.
- Мелко нашинкуйте выбранные фрукты или ягодами кубиками.
- Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные фрукты или ягоды, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо фруктами или ягодами.
Домашний сыр с сухофруктами и йогуртом
Приготовление:
- Разминаем творог с йогуртом и поливаем медом.
- Нарезаем сухофрукты кусочками.
Сыр с фруктами / Фото apartment therapy
- Выкладываем все в мисочку или стакан чередуя слои.
Гранола с молоком
Приготовление:
- Выкладываем домашнюю гранолу в порционные миски и заливаем теплым молоком. Оставляем на 5 минут.
- Нарезаем бананы или другие любимые фрукты.
Гранола с молоком / Фото sam does her best
- Добавляем в блюдо и сразу подаем на стол.
Приятного аппетита!