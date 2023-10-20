24 канал подготовил подборку блюд, которые идеально подойдут к завтраку и не навредят фигуре. Конечно, все зависит еще и от времени потребления блюд и ингредиентов, которые вы выберете. Но если есть сладкие блюда до 12 часов дня – они пойдут только на пользу.

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Выбирайте вариант завтрака, который вам нравится, или готовьте все три.

Чиа пудинг

Приготовление:

  • Залейте семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом по выбору, тщательно перемешайте ингредиенты.
  • Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.


Чиа пудинг / Фото delicious plate

  • Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8-10 часов.
  • Мелко нашинкуйте выбранные фрукты или ягодами кубиками.
  • Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные фрукты или ягоды, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо фруктами или ягодами.

Домашний сыр с сухофруктами и йогуртом

Приготовление:

  • Разминаем творог с йогуртом и поливаем медом.
  • Нарезаем сухофрукты кусочками.


Сыр с фруктами / Фото apartment therapy

  • Выкладываем все в мисочку или стакан чередуя слои.

Гранола с молоком

Приготовление:

  • Выкладываем домашнюю гранолу в порционные миски и заливаем теплым молоком. Оставляем на 5 минут.
  • Нарезаем бананы или другие любимые фрукты.


Гранола с молоком / Фото sam does her best

  • Добавляем в блюдо и сразу подаем на стол.

Приятного аппетита!