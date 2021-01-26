Как приготовить итальянские фрикадельки: простой рецепт от Марко Черветти
Легкий и вкусный рецепт фрикаделек в томатном соусе. Блюдо, которое понравится детям и взрослым.
Источник: фейсбук Марк Черветти
Марко Черветти поделился рецептом со своими поклонниками. "Польпетте" или фрикадельки – традиционное итальянское блюдо готовится в форме шариков с добавлением томатного соуса.
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Рецепт "Польпетте"
- Для приготовления тщательно помойте мясо, разрежьте на кусочки, измельчите в мясорубке.
- Почистите, измельчите чеснок.
- Помойте, измельчите петрушку.
- На крупной терке натрите сыр.
- В миску выложите фарш, добавьте яйца, чеснок, петрушку, сухари, пармезан, оливковое масло, соль, перец, тщательно перемешайте.
- Сформируйте мясные шарики. В кастрюле с разогретым подсолнечным маслом обжарьте фрикадельки.
- Для приготовления соуса в кастрюле разогрейте томатную пасту, добавьте оливковое масло, чеснок, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите в кастрюлю фрикадельки, добавьте томатный соус, отправьте запекаться на 30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт "Польпетте" от Марко Черветти в видео:
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