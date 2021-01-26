Легкий и вкусный рецепт фрикаделек в томатном соусе. Блюдо, которое понравится детям и взрослым.

Источник: фейсбук Марк Черветти

Марко Черветти поделился рецептом со своими поклонниками. "Польпетте" или фрикадельки – традиционное итальянское блюдо готовится в форме шариков с добавлением томатного соуса.

Читайте также Равиоли со шпинатом: простой рецепт от Марко Черветти

Рецепт "Польпетте"

Ингредиенты:

– 600 граммов свинины;

– 600 граммов телятины;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 яйца;

– 30 граммов твердого сыра (пармезан);

– 25 граммов оливкового масла;

– подсолнечное масло;

– петрушка;

– панировочные сухари;

– соль, перец.

Ингредиенты для соуса:

– 25 граммов оливкового масла;

– 5 зубчиков чеснока;

– 1,2 литра томатов в собственном соку.

Для приготовления тщательно помойте мясо, разрежьте на кусочки, измельчите в мясорубке. Почистите, измельчите чеснок. Помойте, измельчите петрушку. На крупной терке натрите сыр. В миску выложите фарш, добавьте яйца, чеснок, петрушку, сухари, пармезан, оливковое масло, соль, перец, тщательно перемешайте. Сформируйте мясные шарики. В кастрюле с разогретым подсолнечным маслом обжарьте фрикадельки. Для приготовления соуса в кастрюле разогрейте томатную пасту, добавьте оливковое масло, чеснок, перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите в кастрюлю фрикадельки, добавьте томатный соус, отправьте запекаться на 30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт "Польпетте" от Марко Черветти в видео: