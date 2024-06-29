Польский холодник: готовим суп, который освежит в летнюю жару

В жару часто хочется съесть чего-то прохладного. На помощь может прийти вкусный польский холодник.

Для этого летнего супа нужны только самые простые ингредиенты. Вполне вероятно, что все они уже есть в вашем холодильнике.

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Польский холодник

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 400 граммов молодой свеклы;– 100 граммов листьев свеклы;– 50 миллилитров лимонного сока;– 300 граммов огурцов;– 150 граммов редиса;– 1 пучок укропа;– 2 стакана кефира;– 1 пучок зеленого лука;– 2 стакана ряженки;– 2 стакана воды;– соль, перец, чеснок по вкусу.

Приготовление:

Вымойте все овощи. Нарежьте свеклу мелкими кубиками и пересыпьте ее в кастрюлю. Добавьте измельченные листья и стебли свеклы. Залейте 2 стаканами воды и варите 15 минут. Отставьте остывать. Тем временем мелко нарежьте пучок укропа и пучок зеленого лука. Натрите на терке огурцы и редис. Выложите овощи в отдельную кастрюлю, добавьте соль и перец. К охлажденному свекольному отвару добавьте сок половины лимона. Перелейте все в кастрюлю с овощами. Добавьте кефир, ряженку и тщательно перемешайте. Добавьте немного измельченного чеснока. Поставьте суп в холодильник и дайте ему немного настояться.