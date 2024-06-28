Окрошка прекрасно освежает в жару. Попробуйте и убедитесь.
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Окрошка на сметане
- Время: 60 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо помойте, нарежьте и отварите в течение 30 минут. Картофель помойте и сварите до готовности. На это уйдет около 20 минут. Яйца сварите вкрутую. Огурцы, зелень и зеленый лук хорошо помойте.
- Огурцы нарежьте кубиками, а зелень и лук измельчите. Готовые мясо, картофель и яйца охладите и нарежьте кубиками.
- Положите все подготовленные овощи в кастрюлю, добавьте соль, перец, сметану и перемешайте. В охлажденную кипяченую воду всыпьте лимонную кислоту и размешайте. Влейте воду в кастрюлю, добавьте зелень, зеленый лук и перемешайте.