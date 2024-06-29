Для цього літнього супу треба лише найпростіші інгредієнти. Цілком ймовірно, що всі вони вже є у вашому холодильнику.
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Польський холодник
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вимийте всі овочі. Наріжте буряк дрібними кубиками та пересипте його в каструлю. Додайте подрібнене листя і стебла буряка. Залийте 2 склянками води та варіть 15 хвилин. Відставте остигати.
- Тим часом дрібно наріжте пучок кропу і пучок зеленої цибулі. Натріть на тертці огірки та редиску. Викладіть овочі в окрему каструлю, додайте сіль і перець.
- До охолодженого бурякового відвару додайте сік половини лимона. Перелийте все в каструлю з овочами.
- Додайте кефір, ряжанку і ретельно перемішайте. Додайте трохи подрібненого часнику. Поставте суп у холодильник і дайте йому трохи настоятись.